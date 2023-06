“Me dio nostalgia no tener mi pierna”: Daniela Álvarez pasó crisis de tristeza luego de tantos años

Daniela Álvarez se ha convertido en una de las inspiraciones más grandes para muchos en redes sociales, luego de perder su pierna por cuenta de una mala cirugía y demostrar mucho esfuerzo para volver a tener una vida normal. Sin embargo, como todo ser humano y todo proceso, Daniela confesó que tuvo una recaída de tristeza al extrañar su pierna.

Lea también: ¿Nueva pareja en ‘MasterChef’?, usuarios le ruegan al programa para que las pongan a trabajar juntas

El 2020 fue uno de los años más complicados para Daniela Álvarez, pues se sometió a una simple cirugía que la llevó a perder la pierna, pues a causa de una isquemia, no le circuló sangre a su pierna izquierda y finalmente tuvieron que amputarla. Por poco pierde las dos piernas.

A pesar del gran cambio en su vida, Daniela siempre ha mostrado una linda actitud a su situación, pero luego de tres años, reveló que lloró al extrañar su pierna.

Daniela Álvarez sintió nostalgia por su pierna en redes sociales

A través de sus historias, Daniela confesó que viajó y a la mañana siguiente se dio cuenta de que su prótesis estaba descargada, por ende, no podía caminar. Entró en crisis y sin saber qué hacer, se puso a llorar.

Lea también: “Estoy feliz”: Participante de ‘MasterChef 2023′ está más enamorada que nunca y le brillan los ojos

Afortunadamente, un amigo suyo que también tiene prótesis llegó con un cargador a salvarla mientras que llegaba el suyo:

“Me levanté aquí en Miami sin batería y se me había quedado el cargador en Colombia. Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje silla de ruedas, ni la scooter, me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, aseguró Álvarez con un emoji llorando.

Desafortunadamente, Daniela no encontró respaldo en los usuarios de internet, pues la criticaron argumentando que había personas que ni siquiera tenían plata para una prótesis.