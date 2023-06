“Me enamoré más de los perritos que de mi pareja”: Maluma habló sobre sus exnovias y sus confesiones causaron furor

Maluma es uno de los artistas urbanos que más furor han causado en las redes sociales por su envidiable físico, el cantante que se posiciona como uno de los intérpretes más destacados y respetados del género de reggaetón. No obstante, pese a su indiscutible éxito en la música, Maluma también ha ganado reconocimiento gracias a sus controversias, las que se han centrado en sus exparejas.

Para nadie es un secreto que gracias al gran atractivo del cantante enamorar a sus seguidoras no se le ha complicado mucho y se podría pensar que el paisa siempre la ha tenido fácil a la hora de conquistar. Pero también se han conocido detalles sobre su pasado sentimental en el que no le ha ido tan bien como se podría pensar, ya que el mismo cantante ha manifestado en varias entrevistas que conoce de primera mano lo que es tener el corazón roto.

También cabe mencionar la controversia que se derivó cuando el cantante dijo haber sido víctima de una infidelidad por parte de la modelo croata Natalia Barulich, quien se involucró con el futbolista brasilero Neymar a quien el colombiano consideraba su amigo.

No obstante, la vida sentimental de Maluma pudo volverse a recomponer cuando el cantante aseguró haber encontrado al amor de su vida en Susana Gómez, una empresaria quien hasta la fecha mantiene su perfil de Instagram privado.

Pero aunque encontró a su media naranja, el cantante no tiene reparó en contar algunos detalles sobre sus relaciones pasadas, mismas que le han dejado como recuerdo algunos de sus perritos. En medio de una entrevista, el colombiano contó que tuvo una novia a quien le regaló una mascota, pero que después de su separación tuvo que dejar que su exnovia se quedara con su perrito.

Al parecer, la costumbre de Maluma por regalar perritos a sus novias es bastante frecuente en el cantante, pues en el mismo diálogo contó que en alguna ocasión se sintió más cercano a los animalitos que a su pareja de ese entonces.

“Estaba más enamorado de los perros que de la pareja”, dijo el cantante. “Cuando rompimos ella me dijo que se quería quedar con los perros y yo le dije que no, que los perros, pues realmente, eran de la casa, por así llamarlos. Y me quedé con los perritos”, relató Maluma.