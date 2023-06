“Ya encontré las cortinas” las burlas a Maluma por su particular forma de vestir

La carrera musical de Maluma ha estado llena de polémicas pero no solo por su música sino por las particulares excentricidades que se ha dado el gusto de poder adquirir: Viajes propiedades, y la más reciente fue ‘uvita’, un Ferrari deportivo que ahora pasea por las calles de Medellín.

En sus redes sociales, el paisa no ha dudado en agradecer a sus seguidores los logros que ha ido construyendo no solo con su carrera musical sino con su negocio de comida rápida en la capital antioqueña, es por eso que constantemente sube videos en agradecimiento. Sin embargo, esto ha generado doble reacción, está quienes lo apoyan y otros que no pasan la oportunidad para dejarle uno que otro comentario de burla en su accionar.

En su más reciente video en TikTok Maluma se ve paseando en un Yate en medio del rio Sena con la Torre Eiffel de fondo “Estamos aquí en París, celebrando, agradecido con ustedes, por eso estoy abirendo esta botellita de champaña”, mencionó a manera de celebración por su más reciente sencillo musical.

Pero más allá del objetivo del video los internautas se percataron de la particular vestimenta del antioqueño, ya que solo estaba vestido con un pantalón estampado, pero que sin duda desató los comentarios de algunos usuarios “Amaaaaaa ya encontré las cortinas”, “Mi mamá preguntando por el mantel de la mesa”, “La plata no compra la clase, definitivamente”.

Por otra parte tuvo más de un comentario manifestando su inconformismo al ingerir bebidas alcohólicas dentro de la embarcación en la que se encontraba.