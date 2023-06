Por dárselas de independiente, Iván Lalinde terminó viviendo una de sus etapas más oscuras: “me fue como un jop0″

Iván Lalinde es uno de los presentadores de televisión más queridos y reconocidos en toda Colombia, su carrera frente a las cámaras comenzó desde 1997 y se ha mantenido hasta hoy. Pero lejos de lo que muchos podrían creer, este famoso no siempre la ha tenido fácil y como muchas de las personas, también ha tenido que afrontar momentos difíciles en su trabajo e incluso ha experimentado el desempleo.

El carismático presentador confesó que aunque ha tenido una gran trayectoria en los medios, varias veces experimentó sentirse en su zona de confort, lo que lo ha llevado a hacer varios cambios en su trabajo, Lalinde dijo en medio de una entrevista con Bravísimo, de City TV, que: “¡Qué pereza la vida plana! Y como siempre he sido inquieto, nunca me ha gustado quedarme quieto. Cuando siento que las vainas se vuelven rutina, digo: ‘¿Qué hay que hacer?, ¿Aquí qué pasó?’, yo me desespero. A mí me gusta la rutina porque soy ordenado, pero cuando se vuelve paisaje, ya aprendí y se vuelve un tema rutinario, hay que hacer algo”.

Pero en búsqueda del trabajo ideal, el presentador ha tenido varios ‘descaches’ en su carrera profesional que lo han llevado a adquirir fuertes lecciones. Es así como Lalide mencionó cuál fue uno de los empleos que más frustración le trajo para su vida. El antioqueño dijo que su paso por ‘El Desayuno’ del canal RCN, sobre el cual no quiso ahondar mucho al respecto y solo quiso decir que fue una experiencia de mucho aprendizaje y de la cual se fue con la amistad de Yaneth Waldman, una de sus amigas más cercanas.

La vida profesional de Lalinde ha pasado por reconocidos medios de comunicación como el Canal RCN, Canal 1 y el más reciente Caracol Televisión. Cabe mencionar que la relación de este presentado y el Caracol TV siempre ha sido bastante positiva, pues él mismo ha afirmado que este medio ha sido como su casa, ya que ha sido el que más oportunidades le ha brindado en diferentes producciones.

“Pudiendo estar tranquilo en Caracol Televisión, desde 1997, donde siempre me quisieron, me han querido, me han tratado bien, me han dado oportunidades, me han movido. Caracol es mi casa, pero yo voy y vuelvo, voy y vuelvo. Esta semana estuve en una de las oficinas de las jefes administrativas y me preguntaba: ‘¿Cuántas veces has ido y has venido?’, le dije que 4. Y en esas 4 siempre me he sentido bien y han sido etapas diferentes”, dijo Lalinde.

Iván Lalinde quiso ser independiente y por poco se va a la quiebra

Entre la historia de este presentador, hay un espacio entre el 2008 y 2010, en las que no se sabe bien a que se dedicó Lalinde, sin embargo, el antioqueño contó que durante ese tiempo intentó trabajar como independiente, pero que su intentó no resultó como él esperaba y por poco cae en bancarrota.

“Del 2008 al 2010, independiente y fue un desastre, me fue como un jop…, además había una crisis financiera mundial horrible. Pero bueno, experimenté y aprendí”, confesó.

No obstante, el presentador superó dicha crisis y hoy en día es el presentador de la reconocida producción de ‘Día a Día’ el programa de la mañana de Caracol TV.