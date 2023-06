Iván Lalinde presumió su nueva adquisición en redes sociales

Iván Lalinde, presentador del programa ‘Día A Día’, no escatimó en nada para escoger lo que sería uno de los elementos principales que adornarían la sala de su apartamento.

Puede leer: “Bienvenido sea”: Iván Lalinde se sincera sobre cambios en su vida

Y es que para el conductor televisivo era más que importante escoger un televisor que cubriera todas sus expectativas, y a juzgar por lo que este puede hacer no hay dudas de que la selección fue más que excelente.

“Casi llega primero que yo a mi nuevo apto 🤣 🤣 porque eso sí, yo necesito siempre un buen tv para ver de lo que vivo, para ver televisión como me gusta. Y éste es perfecto porque, como puedes ver, es toda una obra de arte en la sala de mi casa”, escribió en primera instancia Iván Lalinde.

Por medio de un video mostró la llegada e instalación del mismo, el cual quedará en la sala del apartamento por un sencillo motivo, y es que este al estar apagado puede proyectar obras de arte de reconocidos artistas en el mundo.

El presentador aprovechó de escoger la “Noche Estrellada”, un óleo sobre lienzo del pintor postimpresionista neerlandés Vincent van Gogh que pintó en junio de 1889, y representa la vista desde la ventana orientada al este de su habitación de asilo en Saint-Rémy-de-Provence, justo antes del amanecer, con la adición de un pueblo imaginario.

“Para que no se vea el TV ahí apagado, puedo escoger —de 1600 obras de arte de los museos de todo el mundo o de mis fotos favoritas — la que más me guste para que luzca como un cuadro. Y lo puedo cambiar cuando quiera. Y el marco también... Además, es mate, la luz no es ningún impedimento para ver televisión a mis anchas a la hora que quiera. Es una joyita. Estoy feliz con este nuevo juguete. Te lo recomiendo 👊🏻 👊🏻👊🏻 “, continuó Lalinde.

El televisor que es de 75 pulgadas tiene un costo de 9 millones 199 mil 700 pesos. Entre las características principales, además de las reseñadas por Iván Lalinde, es que tiene una pantalla antirreflejo y mejora los niveles de contraste para disfrutar cada detalle de las obras de arte.