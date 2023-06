¿No se podían ni ver? Juliana Galvis confesó el ‘problemón’ que tuvo con Carolina Acevedo, habría sido por un familiar

Juliana Galvis y Carolina Acevedo son dos de las actrices más reconocidas en el país, ya que han logrado destacarse por su talento en diversas producciones y actualmente hace parte del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’.

Galvis este domingo 25 de junio fue una de las invitadas al programa ‘Bravisímo’ en donde reveló varios detalles de su paso por el programa. Sin embargo, no pasó de largo el problema que tuvo con quien ha mostrado ser su amiga dentro de MasterChef, Carolina Acevedo.

Ante la sorpresa pregunta la bumanguesa no dudó en sorprenderse indicando que no sabía como el programa se había enterado del tema. La actriz aseguró: “Tuvimos varias diferencias, era con la última persona con la que quería trabajar”. Asimismo, reveló que al momento de enterarse de que Acevedo era su compañera, pensó que esto se trataba de un chiste.

Sin embargo, el día en el que se encontraron todos los participantes, Carolina fue quien dio el primer paso saludando a Juliana. Momentos más tarde, se enteró de que también ella sería su compañero de recorrido, al parecer, por la cercanía que tendrían sus viviendas: “Yo decía Dios no puede ser, de verdad que hueso (…) tampoco queríamos dar boleta porque no quería que me pusieran con Carolina a cocinar”, indicó Galvis.

Aunque este era un tema desconocido para el resto de los participantes durante un reto de campo específicamente en Cartagena, Juliana decidió invitar a un vino a Acevedo. Ella, por su parte, aceptó lo que les permitió aclarar la situación que al parecer, las mantuvo alejadas durante un buen tiempo: “Nos dimos un abrazo y desde ahí hemos sido amiga de corazón, chuleamos las cosas jartas que habían pasado”.

Si bien, no reveló detalles del problema una de las presentadoras resaltó que tenían un aire de primas, hermanas. Ante el hecho, las risas por parte de Galvis no faltaron en donde indicó: “Eso era una de las cosas que había”.

Y es que la actriz de ‘Perfil falso’ destacó que ella no suele odiar a nadie, por el contrario, siempre busca dar lo mejor de sí y este episodio con Carolina se lo estaba guardando: “Eso pesaba en mi corazón desde hace mucho tiempo y un resentimiento jarto, se curó total y desde el fondo”.

Asimismo, Juliana confesó que luego de las grabaciones del programa ha seguido en contacto con Carolina, dejando claro que se volvió una de sus principales confidentes e incluso otras de sus amigas se rien, destacando que ahora resultar ser “las mejores a amigas”. Pues al parecer, sus diferencias habían sido fuertes, lo cierto es que tuvieron una oportunidad para reencontrarse y poder solucionar los temas que los mantuvo alejadas.