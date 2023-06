Ni su fortuna puede ayudarlo: Yeferson Cossio reveló qué curioso sueño quiere cumplir

Yeferson Cossio sorprendió a muchos de sus seguidores al revelar que quiere cumplir un importante sueño, dejando ver que si bien ha logrado cosechar varios éxitos, hay uno muy importante en su lista de pendientes. Y a pesar de su gran fortuna, en esta ocasión el dinero no jugaría un papel importante en esta meta.

Durante su trayectoria en las redes sociales, el influencer ha conseguido conquistar una gran cantidad de logros, desde convertirse en cantante, pasando por tener vehículos lujosos, hasta la contribución frecuente con refugios animales. Incluso hace poco rompió el récord en Instagram al tener la publicación con más comentarios.

Para nadie es un secreto que Yeferson Cossio goza de una gran fortuna que lo ha ayudado con estas metas, la cual ha conseguido a través de su papel en las plataformas digitales. El joven suele destinar gran parte de su patrimonio para disfrutar de diferentes experiencias costosas como cenas en restaurantes prestigiosos y en viajes a diferentes países con mucha frecuencia.

Pero a pesar de éxito y su fortuna, el creador de contenido reveló que tiene un sueño pendiente en el que su fama y su dinero no son tan relevantes como para cumplirlo de manera inmediata, sino más bien mucho esfuerzo y estudio: convertirse en biólogo.

“En este momento, pues, ¿qué me faltan por cumplir? Muchos. Pero, digamos el que yo digo como que me encantaría ya, ya, ya es ser biólogo. Me encantaría”, confesó en una de sus historias.

Si bien se mostró muy emocionado al hablar sobre esta carrera, el colombiano dejó claro que no persigue esta meta para ejercer y lucrarse de ella, sino más bien por el hecho de convertirse en un científico, asegurando que su trabajo como influencer lo tiene muy bien acomodado económicamente

“No para ejercer de eso porque a mí me va muy bien con mi trabajo y todo, pero me encantaría. Me encantaría ser científico, pues, experto en biología. Sería el pu***. Ojalá algún día tenga tiempo para estudiarlo”, concluyó Yeferson Cossio.