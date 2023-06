¿Un peligro al volante? Yeferson Cossio reveló que lo han chocado tres veces en dos meses

Yeferson Cossio le mostró a sus seguidores que ha sido un imán para los choques, comentando con molestia que en dos meses ya lo han chocado tres veces. Y según declara en una historia, en ninguna de las oportunidades ha sido el causante de los accidentes.

El joven no solo ha pasado por una mala racha con los accidentes de tránsito, sino que hace pocos días vivió una incómoda situación cuando se encontró con su exnovia, Aida Victoria Merlano. Esta situación generó todo tipo de comentarios, además de mucha tensión en el ambiente, en especial por su novia actual también estaba en el mismo sitio.

Puede leer: ¿Son de Yeferson Cossio? Aida Victoria Merlano recibió un arreglo de rosas y mostró quién fue el galán que se lo envió

Y si bien este encuentro no pasó a mayores, fue lo suficientemente escandaloso como para que una reciente polémica del influencer quedara eclipsada: uno de sus vehículos estuvo involucrado en un choque.

A propósito de esto, Yeferson Cossio compartió una serie de videos en sus historias en donde explicaba que van tres accidente en dos meses, dando algunos detalles sobre cada situación.

“El primer accidente fue en la Cadillac. Yo me estaba yendo a tatuar y literal al frente del tatuador un carro me atravesó. ‘Bum’, me chocó. Ustedes pueden ver cómo quedó”, dijo el colombiano mientras mostraba las imágenes del accidente y cómo varios transeuntes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos con él.

Lea también: Este sería el ‘amarre’ que Carolina Gómez le hizo a Yeferson Cossio y que lo tiene tan contento

En el segundo accidente no estuvo involucrado él sino unos amigos, indicando que les prestó una camioneta Toyota. Pero no duró mucho el recorrido cuando sufireron un percance: “se metieron en dos huecos y se me estallaron los cuatro rines y tres llantas”.

Finalmente, Yeferson Cossio ofreció más información del percance automovilístico más reciente: “hoy mando a mi escolta a hacer unas diligencias. Lo que sí sé es que el tiestazo fue tan hijuemadre que el otro carro es pérdida total. Afortunadamente no hubo ningún herido”, dijo el colombiano asegurando que él no se encontraba en el vehículo al momento del accidente.