Aida Victoria Merlano aplastó a Yeferson Cossio al revelar lo que él representaría para ella

Aida Victoria Merlano no tuvo reparos en dejar claro qué representa para ella el influencer Yeferson Cossio, luego de que en el pasado fueran vinculados como pareja tras protagonizar un breve romance. Y es que a través de una sesión en vivo dejó una muy sugerente pista de que lo que representa para ella no es lo que muchos piensan.

El par de colombianos se encontraron recientemente gracias al streamer ‘DaniBet’, quien es amigo de ambos. El joven armó una treta para que ambos pudieran coincidir en el mismo sitio, una situación que generó bastantes situaciones incómodas en los dos lados.

De hecho, el asunto se puso más tenso ya que Yeferson Cossio estaba en compañía de su novia, Carolina Gómez, quien también mostró cierta incomodidad al estar presente en el lugar. Y si bien el encuentro dejó varios comentarios y acciones interesantes, no pasó a mayores pese a las críticas en las redes sociales.

Y a propósito de esto, Aida Victoria Merlano grabó un sugerente video en el que dejó ver entre líneas que para ella Yeferson Cossio forma parte de su pasado, pero con un término bastante ambiguo e indefinido.

“¿Qué significa ‘ex’? Algo que fue y ya no es. Por eso usted tiene exjefes, examigos, exnovios, exmachuques. Es significa fue y ya no es”, empezó a comentar contundentemente la colombiana.

Seguidamente volvió a aclarar que cuando ella se refería a un ex, no lo hacía necesariamente en plan romántico, dejando esto claro a propósito de que suelen referirse a Yeferson Cossio como su expareja, dando a entender entre líneas que para ella no representó un novio oficial.

“‘Ex’ es la connotación que usted le da a algo que en el presente ya no es, pero tal vez en el pasado fue lo que sea: novio, machuque, jefe, amigo, lo que sea ¿Yo dije ‘exnovio’? No, mi reina linda. Usted percibió que yo hablaba de exnovio pero yo jamás he dicho ‘exnovio’, yo dije ‘ex’”, concluyó Aida Victoria Merlano.