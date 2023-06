¿Una fundación o una lujosa casa? Iván Lalinde mostró los avances que ha tenido su nuevo proyecto fuera de la televisión

Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos en el país debido a su participación en diversas producciones en las que se destacan ‘El precio es correcto’, ‘El desayuno’ y ‘Día a Día’. Además, de la visibilidad que ha adquirido a través de sus redes sociales en donde sus seguidores le reiteran su cariño por la sencillez con la que se deja ver tanto dentro del set como en sus distintas actividades diarias.

Esta ocasión no fue la excepción, pues logró ganarse la atención de sus fans debido a una de sus más recientes publicaciones en las que muestra cómo avanza la construcción de la que sería su nueva casa. Aunque se desconoce la ubicación de esta, no pasó desapercibido la serie de trabajadores que tiene a su disposición para cumplir con este nuevo proyecto.

El presentador aseguró: “Cuidado estamos en obra”. Pero, no solo se trataría de la construcción de una casa, al parecer, Lalinde habría adquirido parte de este terreno hace algún tiempo. De acuerdo al corto clip compartido estaría ubicado en un lugar montañoso, teniendo en cuenta que ha dejado ver que la paz y la tranquilidad resultan ser una prioridad para él y mucho más si se trata de una de sus viviendas. Aunque Iván no reveló mayores detalles los comentarios por parte de sus fans y amigos no se han hecho esperar.

Asimismo dejó ver que anda al pendiente de cada uno de los avances que este pueda tener. En medio de la serie de comentarios surgieron dudas frente a esta construcción, pues algunos amigos indicaron: “Que alegría es ver como se materializan los sueños”, “La felicidad de ver los sueños hechos realidad”, “Hermoso proyecto felicitaciones”, se lee.

Ante estas declaraciones varios comenzaron a sacar sus propios conclusiones indicando que podría tratarse de una fundación para animales teniendo en cuenta el cariño que en constantemente les muestra a los animales. Lo cierto es que esta información no ha sido confirmada y hasta el momento no se conocen más detalles al respecto.

Iván Lalinde mostró el amor que siente por sus mascotas

El presentador suele compartir varios momentos de su vida y por supuesto, quienes no podían faltar son sus dos gatas Abril e Irene quienes fueron adoptadas hace algún tiempo y se han convertido en su mayor compañía. A pesar de que suelen ser muy independientes y gran parte del día están solas debido a que Lalinde tiene con cumplir con una serie de compromisos esto no es impedimento para que le demuestren cariño al paisa.

Si bien, Iván no ha hablado con respecto a los hijos, está más que feliz con sus dos mascotas a quienes busca darle lo mejor e incluso en alguna ocasión confesó que ellas han facturado hasta 80 millones gracias a la visibilidad que han tenido a través de sus redes sociales. Sin embargo, su amor por ellas va más allá, pues no desaprovecha ninguna oportunidad para compartir con ellas y realizarles diversas sesiones de fotos.