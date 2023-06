“Recuperando forma”: Daniel Arenas mostró la mejoría que ha tenido luego de algunas complicaciones de salud

Daniel Arenas es un actor y presentador colombiano quien se dio a conocer luego de su participación en el famoso reality ‘Protagonistas de nuestra tele’ y posteriormente se le vio haciendo parte de algunas telenovelas como ‘Los Reyes’, ‘Corazón indomable’, ‘Teresa’, entre otras. El bumangués actualmente hace parte del programa ‘Hoy día’ que pertenece a la cadena Telemundo.

Además del reconocimiento adquirido por medio de su aparición en la pantalla grande también ha buscado estar más cerca de sus seguidores a través de sus redes sociales compartiendo varios detalles de sus proyectos y de las diversas actividades que realiza a diario. Y es que recientemente preocupó a sus fans por su estado de salud lo que trajo consigo que no estuviera tan activo como solía hacerlo.

El presentador aseguró que durante varios días estuvo enfrentando algunas complicaciones en su salud las cuales se dieron consecutivamente en las últimas semanas. Arenas indicó que el primer hecho se dio con un virus intestinal que por supuesto, ocasionó que no estuviera enfocado y al 100% en su trabajo y también en aquellas actividades que le gustaba realizar.

Si bien, estuvo medicado y recibiendo algunos cuidados necesarios para su recuperación esta situación no terminó allí, pues días más tarde cuando creía por fin haberse recuperado agarró un virus que nuevamente bajoneó su estado físico y emocional, al parecer, este se habría dado por los constantes viajes que realiza y la serie de compromisos que debe cumplir a diario.

Aunque días más tarde, logró recuperarse esto al parecer, no duró mucho ya que volvió a contraer una gripa. Si bien, esto no terminó en ausencia para el programa de televisión, Arenas no logró controlar los fuertes síntomas, dejando de lado el resto de sus compromisos y también actividades para su bienestar como lo son realizar ejercicio y también compartir con amigos.