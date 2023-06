“La mujer más venenosa que conozco” atacan a participante de ‘Desafío The Box’

De nuevo Guajira del ‘Desafío The Box’ vuelve a protagonizar una polémica en el más reciente capítulo. Y es que luego de que la presentadora Andrea Serna preguntara sobre las diferencias entre los participantes algunos dejaron claro que ya se limaron asperezas.

Pero una cosa es lo que se le dijo a Andrea Serna y otra muy distinta la que ocurre, pues pese a que Guajira le aseguró a Juli que esta era la oportunidad para olvidarse de eso y conocerse más, de nuevo hizo murmuraciones, en especial con Mai mientras ya estaban en la cama.

“Juli no se le despega a Rapelo y va a decir que no le gusta. Y él habla abiertamente de que tiene seis años, hoy le dedicó a ella, ‘mi prince’. Pues yo no estaría así tan evidente. Nunca la he visto lavar en plato, por lo menos Sara lava. A ella no le he visto lavar un plato” — Guajira

Sin embargo, Juli no fue la única en recibir la crítica, pues a ella se sumó lo que dijo sobre la manera cantidad con la que Sara se alimenta, y resaltó cada una de las cosas que la participante ingirió en una sola noche.

“Sara come demasiado ¿Te diste cuenta? Se comió toda la yuca, comió pollo, un batido de proteínas, volvió a tomar creatina, comió galletas y ahora va a comer más, ni los hombres comen, así como come ella” — Guajira

Sara le confesó a Escudero mientras comía que ella se siente como un “barril sin fondo y que no sabe medir las cantidades “hasta que ya me siento maluca”. Las palabras de Guajira no solo se quedaron en el capítulo, sino en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ y como era de esperarse las críticas a la participante no se hicieron esperar.

“Como siempre Guajira destilando veneno”, “Que deje ser feliz a los demás y ya, que dolor”, “Guajira se lleva el premio de la más chismosa del desafío, que mujer más pesada pana”, “Por Dios guajira va a seguir en ese plan de seguir hablando de los demás 🤦🏼‍♀️ supéralo” y “Guajira es la mujer más venenosa que conozco”, destacan en el post.

Pero también fustigaron que critique la cercanía de Juli y Rapelo cuando ella contó capítulos atrás un episodio de su vida en la que fue la amante de un hombre casado. “No sé porque critica guajira ella misma contó una vez que salió con un hombre casado y estuvo en la casa de él mientras su mujer no estaba 🤫 🤫 🤫 🤫”.