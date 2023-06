“Vueltas que da la vida”: Juli terminó consolando a Guajira por su derrota en ‘Desafío The Box’

Juli del Desafío The Box terminó consolando a Guajira por su derrota en prueba de capitanas Foto: Captura de YouTube

Las heridas siguen abiertas en ‘Desafío The Box’ y no se trata de las físicas, sino de las emocionales, pues Guajira sigue sufriendo tras no poder completar la prueba de capitanas y por ende perderla bajando la bandera de la extinta casa Gamma.

La participante se fue hasta uno de los patios laterales de la casa Beta a llorar desconsoladamente y es que la pérdida de su equipo es un golpe que le ha dado muy duro.

“Me siento muy mal todavía, no me puedo sacar eso de la cabeza, pero sé que ya tengo que enfocar en mi realidad que es esta, y seguir dándola toda por ustedes y obviamente por mí también” — Guajira

En medio de la situación la capitana de Beta, Juli, se le acercó reconociéndole cada virtud de ella en la Ciudad de Las Cajas, así como alentándola a seguir adelante y más frente a la nueva responsabilidad que tiene al ser una de las más fuertes del equipo azul

“No te sientas culpable, porque tú lo diste y lo entregaste todo hasta el final, quédate con eso. Siempre lo has dado todo en las pistas, lo has demostrado, eres una súper guerrera, en serio yo te admiro mucho, eres muy buena. Suéltalo, desahógate, pero no te sientas mal. Todavía tienes la oportunidad de estar y seguir por tus sueños, y la única manera que te saquen es en muerte. Eres una máquina” — Juli

Las reacciones en las redes sociales

Tras la emisión del capítulo y en especial de la escena que fue publicada en las redes sociales del ‘Desafío The Box’ no dudaron en reacciones ante el gesto, pues es de recordar que ambas tuvieron un enfrentamiento que llegó a ser hasta ofensivo en competencias pasadas.

“La vida le sigue enseñando humildad a Guajira, a la que un día le dijo que le tenía miedo como persona, hoy la abraza para consolarla. Vaya que la vida sabe darnos lecciones”, “Juli dándole lecciones ..bravo Juli 👏👏” y “Que vueltas da la vida, la modelo dándole consuelo a la gran guerrera😉😉😉 " y “Juli de verdad que sabe tratar ante cada situación ..... En beta no la escuchaba quejarse ..... Y tenía buen humor a pesar de las adversidades.... A Sara le ha tenido una paciencia inmensa y ahora esas palabras y ese abrazo para Guajira”, destacan entre los comentarios.

Tras el inicio del nuevo ciclo luego de la prueba de capitanas ha sido Beta el equipo ganador de la primera competencia que determina no solo un chaleco, sino la garantía de comida por el resto de semana, cosa que nunca había podido lograr la casa azul.