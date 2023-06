“El salado soy yo”: Ricky del ‘Desafío The Box’ ha sido el único que no ha tenido comida en un ciclo

Ricky del Desafío The Box ha sido el único que no ha tenido comida en un ciclo Foto: Captura de YouTube

Ricky es uno de los nuevos integrantes de la casa Alpha del ‘Desafío The Box’ tras la prueba de capitanas en la que la reorganización de los 16 participantes en competencia era más que necesaria.

Para Ricky era fundamental llegar a un equipo reforzado o quedarse en el suyo, ya que manifestó que quería terminar su historia en el ‘Desafío The Box’ en su originaria casa Beta, pero lo que esperaba no sucedió.

Tras su sorpresiva selección para la casa Alpha pensó que finalmente rompería la mala racha que lleva desde el día uno de la competencia en la Ciudad de Las Cajas y no es otro que continuas perdidas y ciclos enteros sin comida, pues la casa Beta nunca ganó esa prueba antes de la prueba de capitanes en la que él compitió ni después de ella.

Ahora ciclo ha iniciado, y las dos casas en pie, tras la extinción de Gamma, se debieron enfrentar en el vertiginoso box arcoíris en una prueba que definiría un chaleco de sentencia y la garantía de comida por el resto de la semana.

El oriundo de Santa Marta salió dispuesto a darlo todo en la pista del box, de hecho, fue el primero en salir por Alpha, pero su desempeño se vio opacado por la caída de uno de los tubos deslizables que le restó tiempo y con una falla en la definición ubicada en la parte superior de la alta plataforma del box.

“Único participante en el Desafío que no ha tenido ciclo de comida no es un equipo, es una persona parce, soy yo. El salado soy yo entonces ¡No parce!” — Ricky

Como era de esperarse al ser publicado el extracto del capítulo del ‘Desafío The Box’ las reacciones de la comunidad digital no se hicieron esperar. Algunos manifestaron su pesar en que el competidor, de nuevo, no tenga comida.

“Mackarthur y Ricky, la sal de Alpha 😂”, “¿También esto es Justicia divina? Byron quede sin comida este ciclo 😂 😂 😂 😂”, “Hablando claro el pobre Ricky tirándose toda la culpa de la perdida de alfa y no es así” y “La felicidad de Ricky no duró nada, tanto que decía que no iba aguantar hambre en Alpha y ahí tiene otro ciclo aguantando hambre”, destacan entre las reacciones.