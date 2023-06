“Estaba muerta del susto” Actriz colombiana denunció detención ilegal en México por más de 12 horas

La reconocida actriz colombiana Viviana Pulido Santos, quien ha participado en reconocidas novelas como ‘La venganza de Analía’, ‘Enfermeras’ o ‘Tu voz estéreo’, denunció a través de sus redes sociales de una retención ilegal de la que fue víctima en el aeropuerto de México.

“Me dejaron sin poder comunicarme, privada de la libertad, sin yo ser una delincuente” comienza diciendo la actriz en el video de la denuncia.

“El miércoles yo tenía un viaje a México. Tan pronto llego a Migración me preguntan que a qué voy a México y yo les digo que voy de turismo y en ese momento me quitan mis pasaportes y me quitan el celular. Entonces, le pregunto, qué fue lo que pasó porque me negaron la entrada y me dice porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono. Mentira, me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas”.

Continúa contando que eran varios hombres, que llevaban en el cuarto un par de días. “Estaba muerta del susto. Sentía mucho impotencia lo que estaba pasando y de no poder ni siquiera decir como ‘okay’, vale, si no me quieres en tu país, entonces déjame comprar un pasaje y me devuelvo el mío. Pero no, ni siquiera tenía la potestad de hacer eso, o sea, literalmente estaba secuestrada. Había un niño de 2 años, había otros dos niños de 10 años.

Cuando llego a Colombia, ni siquiera tenía mi maleta, todo el tiempo nos dijeron mentiras, todo el tiempo nos privaron de nuestros derechos. Ni derecho a una llamada, ni a un familiar. Me dejaron sin comida, sin poder comunicarme, me dejaron privada de la libertad como si yo fuera una delincuente”

“Finalmente nos dijeron que nos íbamos en el vuelo de la 1:30 a.m. como unas trece horas ahí metidas. Traté de hacerme amigas de las guardias y pasar el tiempo preguntándoles cosas. Llegó otra persona de migración y dijo que me iba a reportar y a las guardias también.

Me entró el susto otra vez y traté de pararme para decirle algo y alcanzarla y como no teníamos cordones ni nada, me caí y me golpeé fuerte. Ella lo único que hizo fue voltearse y reírse de mí”.

Finalmente, la actriz indicó que la denuncia es para realizar un llamado a las personas que han pasado por eso, para visibilizar los casos y tomar acción para que eso cambie.

Este no es el primer caso que ocurre a un colombiano cuando llega al país azteca, pues debido a las constantes denuncias, la Cancillería de Colombia ya se había pronunciado.

En la página web del organismo se pueden encontrar “advertencias para disminuir el riesgo de inconvenientes migratorios cuando viaje a México”.

Siete recomendaciones indispensables

- Diligenciar con suficiente antelación el formulario del prerregistro y tener clara toda la información allí consignada.

- Debe tener una constancia de aojamiento durante toda su estadía, deberá mostrar el recibo de pago con los datos del hotel. Si es invitado, deberá presentar una carta firmada por su anfitrión, una copia de su documento de identidad y un recibo público del lugar en el que se quedará.

- Recomiendan hablar con total sinceridad con los agentes de migración, explicar perfectamente el propósito de su viaje y además demostrar solvencia económica, se estiman de 100 a 500 dólares estadounidenses por día de estadía.

- Es importante disponer de un plan turístico definido y con entradas a parques o tours. Esto lo deberá demostrar con reservas impresas de los lugares que vaya a visitar.

- En ocasiones es importante presentar constancia laboral donde se evidencie el período vacacional a disfrutar.

- En caso de viajar con menores de edad si solo va uno de los padres deberá mostrar el permiso de salidad del país. El original se lo quedarán las autoridades colombianas al salir del país, por eso debe llevar una copia.

- Adquiera un seguro de asistencia internacional de viajes, en caso de cualquier enfermedad o emergencia.