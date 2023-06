Jennifer Lopez mostró a Ben Affleck empelotao ¿Tiene buena mano?

La cantante y actriz Jennifer Lopez decidió en la celebración del Día del Padre homenajear a su esposo Ben Affleck, con una publicación acompañada de un seriado de fotos y videos de él.

“Publicación de agradecimiento a papá ✨ Feliz Dia del Padre papá ¡¡Y feliz Día Del Padre a todos los papás increíbles que hay por ahí!! Te amamos y te apreciamos más de lo que nunca sabrás 🤍”, escribió la ‘Diva del Bronx’ al pie de la publicación.

Pero lo que más llamó la atención de la comunidad digital de la protagonista de la película ‘Estafadoras de Wall Street’ es la primera imagen, ya que en ella se puede observar al actor de ‘Aguas Profundas’ lucir casi todo al descubierto frente a un espejo lo que de inmediato hizo encender la temperatura en las redes sociales de la cantante.

“La buena ‘mano’ de Jlo 😳 todo lo que toca lo pone bonito ✌🏽”, “¿Cuántos años esperaron para vivir este amor? 😻 demasiado lindo ❤️”, “Mira lo que te estas comiendo reina te aplaudo forever”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Jennifer Lopez.

Sin embargo, no todo fueron halagos, pues hubo otros a quienes les molestó que no le dedicara unas palabras a su ex Marc Anthony con quien tiene mellizos, Emme Maribel y Maximilian David, que cumplieron 15 años el pasado 22 de febrero.

Un amor que por fin se dio

Es de recordar que Jennifer Lopez y Ben Afleck se dieron una nueva oportunidad en el amor en el año 2022, pues estuvieron a punto de casarse una vez, en el año 2004, tras dos años de relación.

Sin embargo, entonces la presión mediática pudo con su unión, y acabaron cancelando la boda y, poco después, rompiendo su noviazgo, que había durado dos años. Tras su rompimiento con Alex Rodríguez la pareja decidió juntarse de nuevo y desde entonces han sido el epicentro de las miradas.