Secuestraron a mujer en Ecuador al frente de su esposo que suplicaba piedad

Un impactante video está rondando las redes sociales sobre el secuestro de una mujer en Ecuador y que a pesar de las súplicas de su esposo hacia los captores, los hombres hicieron caso omiso y siguieron con su plan.

Todo sucedió a plena luz del día, en la provincia de Santo Domingo de las Tsáchilas a las 5:46 de la tarde del 15 de junio, cuando las cámaras de seguridad de la vivienda captó el trágico y angustiante momento que vivió la pareja.

Mientras el hombre entró al parqueadero de su propia casa, la mujer se encontraba cerrando el portón y fue donde llegaron varios hombres en un carro que se bajaron rápidamente y corrieron detrás de la mujer que salió despavorida hacia su casa. Mientras el hombre se bajaba de su carro, otro lo amenazó con una pistola y sonaron las tristes palabras que conmovieron a varios en internet:

“¡Mijo lindo, no te me la lleves! Mijo lindo, llévame a mí, llévame a mí, déjala a ella”, mientras lloraba con desespero. Los otros hombres agarraron a la mujer, la metieron rápidamente al vehículo y se la llevaron, mientras su esposo no pudo hacer más que observar.

Según información revelada por noticiero Ecuavisa, el hombre había retirado una gran suma de dinero hace pocas horas, por lo que se presume que el maletín verde que llevaba en el carro, que también se llevaron los delincuentes, tiene que ver con el secuestro de su esposa y la oportunidad de pedir más plata.

Esta noticia se ha conocido en varios países y a pesar de que no se han conocido nuevos avances sobre el caso, muchos ruegan por la pronta aparición de la mujer.