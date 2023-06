“Cualquier sustancia trasmite dolor”: Estiwar G reveló los complejos momentos que vivió desde que tenía 14 años

Estiwar G es un famoso creador de contenido quien se dio a conocer durante la pasada temporada de ‘MasterChef Celebrity’, pues logró ganarse el cariño de sus compañeros y también de los televidentes debido a su carisma y sencillez. Además de su famoso ‘toxitour’ con el que se encarga de visitar diversos lugares y probar las comidas más famosas de estas zonas.

Luis Fernando Arias estuvo de invitado al programa de Chicho Arias, en donde reveló la serie de dificultades que atravesó desde muy corta edad, las cuales no resultaron nada sencillas de afrontar sobre todo para su familia. Pues, fueron varios años en el mundo de las drogas, en donde tuvo que perder varios amigos y verse quizás, en su peor momento.

Le puede gustar: “Nunca nos ha quedado grande”: Marbelle se fue en contra de Mónica Rodríguez y le sacó en cara lo bien que factura

El creador de contenido aseguró que desde muy corta edad tuvo mucha atracción frente a probar nuevas sustancias, “yo tuve momentos de calle pesados, más precisamente con el pegante”. Seguidamente, el creador de contenido aseguró que nunca sintió falta de amor por parte de sus familiares, por el contrario, era un joven muy querido incluso por personas que hasta ahora le conocían debido a su espontaneidad y sencillez en cada momento.

En medio de esto, surgió la duda sobre cómo un joven llegó a ‘meter’ pegante teniendo tantas cosas a su disposición, claro, más allá de lo material. Ante el hecho Estiwar indicó que siempre le llamó la atención los estados de conciencia alterados: “Me tomaba los cunchitos de la cerveza y el vino a los 8 años, porque me gustaba”. Asimismo, el exparticipante de MasterChef indicó que alrededor de sus 14 años comenzó a abrir una puerta mientras que disfrutaba de su pasión por el rap, consumiendo dick, el cual era utilizado para limpiar computadores con aroma dulce: “Se iba, empezaba a soñar”.

También puede leer: “No se parece ni cinco”: Actor de La reina del flow sería el hijo de Pedro Coral en la nueva versión de Pedro el Escamoso

Arias reveló que después de esto, vino la yerba y en medio de risas, indicó que no sabe, o mejor dicho, si tiene muy claro lo que ocurrió, pues mientras hacía rap con su proyecto Siry Lord: “Con la marihuana también me empiezo a interesar en el mundo del Drum & Bass”, en medio de estas largas fiestas de electrónica confesó que lo único que no alcanzó a consumir fue heroína y bazuco, los cuales se dieron por elección propia, ya que tenía claro que todo lo que había probado le había gustado, siendo más un tema de consciencia.

El influencer tuvo claro para ese momento que dar el paso a estas sustancias sería el “fin” para él, en donde no podría salir: “Lo del pegante lo hice inconscientemente porque era casi un niño, pero igual uno sabía que eso no estaba bien”. Además, Luis Fernando reiteró que quizás, al haber probado el bazuco puede que no estuviera vivo, ya que perdió varios amigos quienes no pudieron salir de este mundo.