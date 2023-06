“Se pone una bolsa de basura y le queda bien”: Llenan de elogios a Jenn Muriel por su pinta en los Premios Ícono

Con casi 7 millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido, Jenn Muriel, se ha convertido en una de las figuras web más codiciadas por las marcas en Colombia; su labor digital la ha llevado a establecer millonarios contratos y a llevarse uno de los galardones de los Premios Ícono recientemente.

Aunque para algunos de sus seguidores y detractores se les es difícil no asociar la imagen de Jenn a la de su expareja, Yeferson Cossio; lo cierto es que, luego de un año de su separación, la creadora de contenido ha avanzado mucho más en su carrera.

Es tal el éxito que ha alcanzado, que recientemente, se llevó el galardón como Mejor Instagramer, en los Premios Ícono, y así se lo agradeció a sus millones de fans:”Estoy muy feliz y emocionada. Yo creo muchísimo en mí, pero la verdad no pensé que fuese a ganar. Estaba superreñida la competencia, los dos chicos que estaban ‘Borrego’ y ‘La Divaza’ tienen muchísimo talento, yo pensaba que cualquiera que los dos que ganaran me dejarían supercontenta. Afortunadamente, me tocó a mí”.

Esto le puede interesar: Camarógrafo de Noticias Caracol sorprendió a los televidentes con toma cinematográfica digna de un Óscar

‘Outfit’ de Jenn Muriel dejó boquiabiertos a muchos en internet

La creadora de contenido decidió que para esta importante gala, de la cual también haría parte como presentadora, debía tener una vestimenta bastante llamativa. Así, que se vistió de pies a cabeza de color rojo, con unas prendas en las que la transparencia hizo destacar su tonificado cuerpo.

Los comentarios en su perfil no se hicieron esperar y en algunos le lanzaron fuertes pullas a ‘Yef’, por el hecho de que ya no están juntos: “Lejos de Cossio te ves más chimba”, “El momento más humilde de Yeferson fui dejar ir a Jenn”, y “Se pone una bolsa de basura y le queda bien”, fueron algunos de los más destacados.

No se lo puede perder: “No me la creo”: Yeferson Cossio hace historia al romper este récord mundial en Instagram