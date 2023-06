Tras su accidente en bicicleta, Andres Parra habló de la cirugía a la que se sometió: “uno nunca quiere que le pase”

Andrés Parra es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana por su amplia trayectoria en el medio. Recientemente, el actor compartió por medio de sus redes sociales el accidente que tuvo en bicicleta mientras asistía a la ciclovía del pasado 3 de junio, en el que se conmemoró el día de este medio de transporte.

El actor publicó una foto en la que dejó ver que estaba siendo atendido en un centro médico, pues tenía bata y estaba recostado en una camilla mostrando las varias heridas que recibió su mano. Si algo caracteriza a este actor es el hecho de que pese a las dificultades siempre mantiene su sentido del humor, pus en la descripción de su publicación, Parra escribió: “A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramenta hermosa hoy me tocó a mi. Después de 10 años montando bici celebro hoy el día internacional de la bici con mi 1era caída “seria”.

Sin embargo, pese a que esto pudo ser tomado con calma por el artista, lo cierto es que la gravedad de las heridas no fueron para nada menores, pues Parra también contó que sufrió varias fracturas: “Tres fracturas en la mano izquierda, dedito meñique, metacarpianos 4 y 5, uno de los cuales q requiere cirugía. Me siento demasiado pro!”.

Andrés Parra contó que su cirugía fue un éxito

Tal como el propio actor lo dio a conocer, su caída terminó en varias lesiones y una de ellas lo obligó a ir a cirugía. No obstante, tras someterse al procedimiento quirúrgico, el artista de 45 años contó en un video que su operación fue todo un éxito.

“Estoy bien, tranquilo y feliz. Ha sido un proceso bacano que no me esperaba porque uno nunca quiere que le pase. Me caí en la 92 con séptima en la ciclo ruta. Iba solo, estaba agarrando la caramañola para tomar agua y me di un tiestazo. Iba solo y despacio, no había gente, la verdad fue una caída muy boba. Creo que a veces uno se relaja mucho. Yo ese sábado salí con el ego inflado y, en ese sentir, me relajé. Es muy probable que de pronto cuando miré hacia abajo, con la llanta de adelante, me haya golpeado con los separadores de la ciclo ruta”, dijo el actor.

Así mismo, contó que agradece que este suceso no haya sido dentro de un período de grabación y también afirmó que no suele montar en su bicicleta mientras está en rodajes para evitar incidentes de este tipo. Por último, el actor aconsejó a sus seguidores para que no le perdieran el respeto a las bicicletas y que nunca se relajen demasiado.