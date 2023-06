Le va mejor horneando ‘bizcochitos’: Rosalía trabajó como camarera y así reaccionaron sus clientes

Rosalía Vila Tobella, reconocida mundialmente simplemente como ‘Rosalía’, sorprendió a sus millones de fanáticos al representar una faceta desconocida en un reconocido programa de variedades transmitido por el canal Antena 3 de España. La cantante se disfrazó de camarera y adoptó el nombre de ‘Cristina’ para cumplir sus labores; a pesar de hacer un esfuerzo para que la reconociesen, algunos clientes se percataron de su presencia.

La ‘motomami’ se encuentra más feliz que nunca tras el anuncio de su compromiso con el cantante puertorriqueño Raúl Alejandro Ocasio Ruiz ‘Rauw Alejandro’; noticia a la que se le sumó el reciente lanzamiento de su nueva canción ‘Tuya’, en la que fusiono su distintivo estilo con ritmos provenientes de la cultura japonesa.

Con motivo de este nuevo sencillo, la cantante decidió participar de una cámara oculta realizada programa “El hormiguero’, en donde se disfrazó de una mesera y mientras atendía les recitaba apartados del nuevo tema a la clientela.

‘2ya’, la nueva canción de Rosalía por la que se disfrazó como camarera

Durante su jornada laboral, la artista tuvo que ponerse un peluquín para evitar ser reconocida. Mientras trabajaba, a modo de broma, la mujer equivocaba los pedidos, tomaba las órdenes de manera errónea y se encartaba con decenas de platos y vasos; además de contarle a sus nuevos compañeros de trabajo su deseo por convertirse en una reconocida cantante.

Terminada la broma, la prometida de ‘Rauw’, le reveló al periodista Pablo Motos, que su prometido tuvo muchos inconvenientes en el momento en que decidió pedir su mano, justo cuando sonaron las doce campanadas que indicaban el fin del 2022.

“Yo no me lo esperaba. Él se arrodilla, buscaba algo y no podía sacar la caja. Estaba trabada. Finalmente, sacó el anillo y me pidió que me casara con él. Yo me puse a llorar”, comentó la intérprete de ‘Bizcochito’ al programa de variedades.

