Nicolás Arrieta apareció manchado de sangre luego de ser víctima de robo en Bogotá

Nicolás Arrieta preocupó a sus seguidores al presentar algunas heridas y manchas de sangre en uno de sus videos de TikTok, contando que su aspecto y sus lesiones fueron producto de un intento de robo que sufrió mientras estaba en Bogotá, ofreciendo en el clip algunos detalle sobre la situación.

El joven ha puesto en vilo a muchos de sus fanáticos tras presentar una actitud muy diferente en sus más recientes historias de Instagram, dejando ver que está tomando licor con mucha frecuencia, presentando heridas misteriosas e incluso mostrando un comportamiento errático y de cuidado, todo esto a partir de su ruptura con su exnovia Loren Esteban.

Y si bien varios internautas ya se están haciendo la idea de ver al influencer de parranda y en un estado complicado, tanto físico como mental, muchos quedaron sorprendidos cuando publicó un video en el que aparecía con algunas manchas de sangre y heridas en sus manos.

En el clip, Nicolás Arrieta se mostró calmado al contar que acababa de ser víctima de un intento de robo, comentando que si bien no lograron hurtar ninguna de sus pertenencias, sí salió lastimado en el proceso.

“Si han visto un video mío peleando, yo la verdad no estaba peleando, la persona me iba a robar mi gorra y pues no voy a dejar que me roben. Solamente me cortó acá, me aruñó acá (...) me corté los dedos pegándole al man”, detalló el influencer en el clip de TikTok mientras mostraba sus heridas y un par de manchas en su short.

El youtuber también aprovechó para disculparse con aquellas personas que vieron su lado más salvaje y presenciaron la pelea que tuvo con el presunto ladrón. Además le sacó el lado cómico a la situación al bromear respecto a que se cayó por la escaleras, dejando ver a modo de chiste la misma excusa que dio hace pocas semanas cuando presentó varias heridas misteriosas en su rostro.

La sección de comentarios del video mostró varios mensajes divididos, algunos preocupados por la salud del joven y otros apoyando la actitud que tuvo al enfrentar al presunto delincuente: “Te paras por lo tuyo o te roban”, “La gorra es lo de menos, matan por nada, cuídate por favor”, “Así es que es con las ratas... relax, lo apoyamos”.

Nicolás Arrieta también compartió en una historia de Instagram cómo lucía antes de limpiar sus heridas y cambiarse la camiseta, dejando ver que estaba cubierta con algunas manchas de sangre.