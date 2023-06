Nicolás Arrieta reveló la historia detrás de sus tatuajes y más de uno no dudó en darle palo

Nicolás Arrieta decidió hacer un ‘story time’ y revelar un detalle muy importante sobre algunos de sus tatuajes, explicando la curiosa y triste historia detrás de algunos de ellos. Y a propósito de esto, varios de sus seguidores no dudaron en dejarle comentarios que no solo criticaban su decisión, sino también el trasfondo de su historia.

El creador de contenido ha estado pasando por unos momentos bastante complicados desde que terminó su relación Loren Esteban, sorprendiendo a muchos ya que ambos afirmaban tener un romance muy estable. Sin embargo, en las últimas semanas el colombiano se ha mostrado muy errático, consumiendo grandes cantidades de licor, presentando lesiones en su rostro y mostrando un comportamiento muy diferente.

Y si bien le ha contado a sus seguidores que esto es solo una fase, muchos de ellos se han mostrado preocupados por esta nueva actitud que presenta, con varios enviándole mensajes directos en Instagram, los cuales él suele publicar en sus historias.

Pero tal parece que Nicolás Arrieta ha decidido seguir adelante con este nuevo estilo, intentando superar su ruptura a través de distintos medios. El problema está en que puede ser algo que le cueste un poco, ya que reveló que los tatuajes en su cara representan una etapa triste en su relación con Loren.

“Los tatuajes en la cara que tengo, estos tatuajes me los hice cuando terminé con mi novia, con mi exnovia Loren. Cada vez que terminábamos me tatuaba la cara, entonces me hice este corazón partido, estaba partido pero me lo llené. Me hice este, me hice esta vaina acá”, dijo el influencer.

También dejó ver que fue él quien puso de moda los tatuajes en la cara, indicando que “antes de que [Christian] Nodal lo hiciera, yo ya lo había hecho porque soy Nodal”. Esto dejaría ver que los conflictos en su relación con Loren Esteban se remontan a varios años en el pasado.

Este story time que hizo el colombiano desatara una serie de críticas de parte de varios usuarios de Instagram, quienes no dudaron en tildarlo de “patético” por la motivación que lo llevó a tatuarse la cara, además de burlarse de su estado de ebriedad mientras grababa el video.

“Momentos que mantienen humilde a este ueon”, “Patético”, “Alcohólicos Anónimos te espera” y “Qué frágil eres” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el polémico post de Nicolás Arrieta.