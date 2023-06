“El susto más tremendo”: Paola Jara quedó aterrada al encontrar a un hombre en su baúl después de uno de sus shows

Paola Jara se molestó con aerolínea que no le entregó su maleta para cumplir con su show Foto: Instagram @paolajarapj

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más reconocidas en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria artística y por supuesto, su talento. Lo que le ha permitido a la paisa ganarse el cariño del público con sonados temas como ‘Murió el amor’, ‘Mala mujer’, ‘Como si nada’, entre otros.

La artista suele ser muy activa en sus redes sociales en donde no solo comparte los próximos eventos de los cuales hará parte sino también, aquellos momentos como los que comparte con su pareja Jessi Uribe, con sus mascotas y el resto de sus familiares. Sin embargo, en esta ocasión dejó preocupado a más de uno con un hombre que resultó en su baúl.

Le puede gustar: “Fueron 8 cirugías en 1″: Francy reveló los ‘retoquitos’ estéticos a los que se sometió y causó sorpresa con el resultado

Jara cuenta con más de 6.2 millones de seguidores en su Instagram, por medio de sus historias compartió el inesperado momento que vivió. La cantante la noche de este lunes 13 se encontraba realizando una presentación en La Vega, Cundinamarca en donde un gran grupo de personas se encontraba esperándola para entonar cada una de sus canciones, logrando así que su presentación resultara ser todo un éxito.

Al finalizar su show la artista se dirigió a su camioneta con el resto de su equipo, sin embargo, se llevó una gran sorpresa: “El susto más tremendo que me han pegado en un show”, aseguró Paola. Asimismo, la artista confesó que cuando se subió a su carro un joven estaba escondido en el baúl, todo con el fin de poder conseguir una foto con quien sería su artista favorita: “Casi me mata del susto”, enfatizó la intérprete.

Aunque Jara no reveló mayores detalles momentos más tarde mostró al hombre asomado por una de sus ventanas mientras que la artista no dudó en hacerle algunas preguntas. En principio, le preguntó el nombre a lo que él respondió John Jairo, quien padece síndrome de Down. Posteriormente, Paola indagó sobre la manera en qué llegó a su baúl. Ante el hecho, el fan de la artista aseguró que el conductor Raúl fue quien presionó el botón y por ende, logró ingresar a la parte trasera del vehículo.

También puede leer: Artista pintó un cuadro inspirado en Ana del Castillo y ahora nadie se lo quiere comprar por lo caro que cobra

En medio de la conversación, el hombre no dudó en invitarla a su cumpleaños el que tendrá lugar el próximo mes de julio. Por su parte, Jara indicó que por favor no la volviera a asustar. Además, las risas no pudieron faltar, pues el conductor de la cantante aseguró que lo podrían regañar, “usted es una pelota, una gu%v&”, aseguró Paola mientras que varios fans esperan un saludo o una foto con la artista. Sin embargo, Paola indicó que John Jairo los ayudó a salir abriendo el camino.