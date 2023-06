“Creo que ha sido ingenuo como gobernante”: Robinson Díaz se sinceró frente al gobierno de Gustavo Petro

Robinson Díaz es uno de los actores más reconocidos en el país debido a su participación en diversas telenovelas, películas y hasta teatro entre las que se destacan ‘El Cartel’, ‘Vecinos’, ‘Dama de negro’ y ‘El señor de los cielos’, producciones en las que se ha sabido ganarse el cariño de los televidentes.

Aunque durante un buen tiempo Robinson optó por no referirse ni tener visibilidad en los diversos medios de comunicación. Desde hace varias semanas viene generando polémica con respecto a sus declaraciones y esta ocasión no fue la excepción, pues en medio de una entrevista para la revista Semana se refirió al actual gobierno dando su posición frente a los recientes escándalos que se han originado.

Una de las preguntas que más se destacó a lo largo de la conversación fue si se sentía arrepentido por dar su voto a Gustavo Petro. Sin problema alguno, el actor indicó que a sus 57 años a él no le ha tocado ni un solo día de paz en Colombia: “Voté por alguien que propuso reformas, ideas distintas, más allá de un partido político”, aseguró Díaz al medio de comunicación.

Pero, el periodista quiso ir más allá, tomando como base a quienes se han declarado arrepentidos por su voto por Petro, resaltando que varios pertenecen precisamente a su gremio. Robinson aseguró que es común que la gente vote y después según él, se hagan “los huevones”. Asimismo, agregó que este tipo de situaciones han logrado generar un matoneo en contra de quienes desean una transformación en el país: “No creo que nos vayamos a volver comunistas”, resaltando que esto no lo permitiría las instituciones ni mucho menos los ciudadanos.

Asimismo, Robinson dejó claro que no se considera un hombre de izquierda, más bien se define como “un hombre de la vida en la realidad”, resaltando que el arte, su más grande pasión no entiende de partidos políticos, motivo por él también ha decidido quedarse en Colombia a pesar de las diversas propuestas que ha recibido en otros países: “La gente te quiere graduar de petrista o no petrista para ponerte un rótulo y mientras tanto te siguen atacando las hordas. Pero creo que el buen arte está por encima de todas esas cosas”, aseguró el actor.

Finalmente, la pregunta que no pudo faltar a lo largo de este diálogo con Semana fue: “¿no le deja un mal sabor de boca todos los escándalos que se han destapado en un Gobierno que lleva tan pocos meses?”. Por su parte, el actor fue contundente indicando que el presidente no se ha rodeado de las mejores personas, aspecto el cual le ha pasado factura en las últimas semanas, pero según él, tiene buenas intenciones.

“Me han sorprendido los escándalos y no puedo creer que estemos viviendo lo mismo que le hemos criticado a otros gobiernos. Lo del hijo, por ejemplo, es una recontracagada. Creo que Petro ha sido ingenuo como gobernante; por eso, no se ha dado cuenta a tiempo de por quiénes estaba rodeado”, aseveró Robinson a la famosa revista.