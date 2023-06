Actor, de ‘Hasta que la Plata nos Separe’, fue acusado de robo por una mujer y él se defendió

Víctor Hugo Cabrera es uno de los actores más reconocidos de Colombia gracias a todas las producciones de las que hizo parte, especialmente de ‘Hasta que la Plata nos Separe’, novela que salió en televisión en el 2006. En la actualidad, alejado de la televisión, el actor se vio envuelto en polémicas por graves acusaciones de robo.

Victor Hugo Cabrera apareció en otras novelas más luego de aparecer en ‘Hasta que la Plata nos Separe’, pero definitivamente el actor decidió alejarse de las pantallas de la televisión a pesar de todo el cariño que muchos espectadores le dieron en su momento.

¿Por qué Victor Hugo Cabrera es acusado de robo?

Sin embargo, hoy en día su nombre suena por otras razones y no tan buenas. En medio del programa ‘La Red’, una mujer apareció en entrevista asegurando que Victor Hugo Cabrera le robó su bolso cuando se encontraba en un establecimiento público:

“Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado, cuando me voy a ir del sitio, mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas tampoco estaban. Él me apoyó muchísimo, estuvo pendiente que estuviera bien, pero en realidad era él el ladrón”, empezó diciendo la mujer.

“Al otro día nos dirigimos al centro comercial, nos mostraron las cámaras y nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”.

Ante esto, el actor Cabrera se defendió:

“No me había pronunciado ante una acusación que se me está haciendo porque quería saber si era cierto. Acabo de llegar de la Fiscalía y me dirijo con mi abogado a la Fiscalía de Restrepo y voy a enterarme de lo que realmente se trata porque mi mamá me enseñó a mí a no robar, no matar, honrar a padre y madre, en fin”