“No paren bolas”: Juanes reveló por qué peleaba tanto en las redes sociales

Juanes confirmó que durante algunos años le dedicaba mucho tiempo a protagonizar peleas en las redes sociales con diferentes usuarios que le hacían malos comentarios. Y a pesar que en la actualidad sigue recibiendo mensajes negativos, ahora ha adoptado una postura diferente frente a este tipo de situaciones.

El cantante ha estado muy activo en las redes sociales y en su rutina diaria durante las últimas semanas, desde publicar detalles de diversas presentaciones en Latinoamérica, pasando por entrenamientos físicos hasta algunas entrevistas con diferentes medios y personalidades.

Y a propósito de esto último, el colombiano decidió abrirse un poco respecto a una faceta más cercana a las redes sociales, indicando que en su momento pasó mucho tiempo peleando y contestando comentarios en las plataformas digitales, muchos de ellos de haters que intentaban menospreciar su trabajo.

En el podcast ‘Si mamá supiera’, Juanes contó que solía discutir en las redes a propósito de los mensajes negativos que le dejaban, indicando que tenían una percepción muy equivocada de él y se lo hacían saber a traves de comentarios, algo que no dejaba pasar desapercibido.

“Yo antes me ponía a pelear como con uno. Me voy a pelear con uno que no sé ni quién es, él tampoco me conoce. La gente te juzga por la percepción que tiene de ti, y la percepción no siempre es la realidad. Es muy difícil”, dijo entre risas el intérprete de ‘A Dios le pido’.

Además, Juanes destacó que a pesar de pelear con frecuencia en las redes sociales en el pasado, ahora se encuentra mucho más tranquilo, invitando a las personas a dejarse llevar por sus sentimientos y sus deseos, dejando a un lado las opiniones negativas y a los detractores.

“No le paren bolas a nada, hagan lo que ustedes digan [y] quieran hacer, hagan lo que ustedes sienten si ustedes realmente lo sienten y ya después la gente que opine, porque, ¿cómo puedes evitar eso? Pero lo que no está bien es dejarse afectar por lo que la gente piense”, dijo el músico en la entrevista.