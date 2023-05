“Al minuto y ya”: Valeria Sandoval contó cuál fue su peor experiencia en la cama

Valeria Sandoval no se quedó nada por dentro y reveló con detalles cuál fue su peor experiencia en la cama, comentando qué hizo tan inusual e incómoda esta situación. Y para el asombro de muchos de sus seguidores, reveló todo el asunto justo al lado de su mamá, Alejandra Sandoval.

El par de colombianas ha mostrado una gran química y cercanía, no solo mientras graban los episodios de su podcast ‘Las Sandoval’, sino también en otro tipo de publicaciones en las redes sociales, dejando ver lo unidas que son y lo mucho que se quieren.

Y es precisamente en estos espacios digitales que ambas suelen compartir todo tipo de vivencias y experiencias, algunas divertidas y otras no tanto, dejando ver en más de una oportunidad episodios bastante emotivos de su vida.

Pero en este caso, Valeria y Alejandra Sandoval hicieron sonrojar y reír a su público, ya que la joven contó sin ningún tipo de pena la peor experiencia sexual que había tenido, dando varios detalles al respecto.

“Mi peor polvo, mi peor relación sexual: un man, no era una relación, no era un cariño, era como para ‘eso’. Y eso al minuto y ya, literal. Ya éramos grandes, fue como de 24 años”, dijo entre risas Valeria en una publicación de TikTok mientras Alejandra se mostró apenada por la anécdota de su hija.

“Lo grave no fue eso porque yo sé que eso puede pasar, y está bien porque los hombres tienen derecho, pero como que el man no dijo nada. Y yo como por no ser grosera o no sé, literalmente no dije nada”, concluyó Valeria Sandoval.

En la sección de comentarios del post, algunos usuarios de TikTok quedaron impresionados por la anécdota que contó la joven, además de la soltura con la que narró su experiencia delante de Alejandra Sandoval: “yo no podría hablar así con mi mamá”, “me muero al decir algo así delante de mi mamá, “la cara de tragedia de la mamá”.