¿Tiene futuro? Sebastián Martínez demostró su talento como cantante e hizo especial dedicatoria

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos en el país teniendo en cuenta su participación en diversas producciones las cuales lograron ser todo un éxito. Aunque desde hace varios meses se está tomando un descanso de las pantallas esto no ha sido impedimento para que siga más activo que nunca en sus redes sociales y entretenimiento a sus fans.

Como es costumbre, el actor suele replicar algunos famosos videos lo que causa risas entre sus fans. Esta ocasión no fue la excepción, pero no precisamente replicando un clip sino, por el contrario, demostrando su talento para el canto. El paisa interpretó varias estrofas de la famosa canción ‘La quiero a morir’, en donde aseguró que esta ya tenía una clara dedicatoria: “¿Por qué no dedicarles esa canción a las mujeres que me siguen?”

Le puede gustar: “Nunca me había desmayado”: Daniela Ospina preocupó a sus fans con los fuertes síntomas que ha tenido durante su embarazo

Seguidamente, Martínez reiteró que esta era una dedicatoria bastante especial. Pues, la dinámica de cantar frente a la cámara no terminó allí, pues el siguiente tema por interpretar fue ‘Mis ojos lloran por ti’, con la que causó varias risas, ya que indicó: “Esta si me va a volver m$erd%”, aunque esta estuvo un poco más corta dejó ver la emoción que tenía en aquel momento.

Finalmente, Martínez eligió una última canción esta vez de Juan Gabriel, Hasta que te conocí en donde entonó algunas de las sentidas frases del famoso tema mientras que aseveró: “A mí como que el ejercicio me deprime”. Como es costumbre sus fans no dudaron en referirse al tema, en medio de varias risas destacando la creatividad con la que cuenta el paisa.

También puede leer: “¿Si cambiamos a Petro por Shakira?” La artista se llenó de elogios al mostrar uno de sus proyectos en La Guajira

¿Cómo se conocieron Sebastián Martínez y Kathy Sáenz?

Los actores son considerados una de las parejas más estables de la esferadel entretenimiento. La primera vez que se vieron fue en las grabaciones de la novela ‘Juegos prohibidos’, en aquel proyecto tuvieron la oportunidad de interactuar y fue nació el amor, llevando a cabo una de sus pasiones. Su relación inició en el año 2016, dos años más tarde tomaron la decisión de casarse y para 2009 estaban esperando su primer y único hijo, Amador.

Sin embargo, la pareja ha sido el centro de varias críticas debido a la diferencia de edad con la que cuentan los actores. Kathy cuenta con 51 años y por su parte, Sebastián con 40 años de edad. Aunque en reiteradas ocasiones han indicado que esto no ha sido un problema en su relación.