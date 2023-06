¿Está incontrolable? Marbelle se fue ‘con toda’ en contra de Verónica Alcocer y Margarita Rosa tras las fuertes polémicas

Marbelle es una de las artistas que más ha dado de que hablar debido a sus fuertes comentarios en contra del actual gobierno y quienes han apoyado cada una de sus propuestas, siendo las redes sociales su principal medio para referirme al tema. Dichas declaraciones han traído consigo un sinfín de críticas, burlas y amenazas para la intérprete de ‘Adicta al dolor’.

Recientemente, el gobierno se ha visto envuelto en fuertes polémicas lo que ha producido que la ciudadanía utilice al igual que Marbelle las plataformas digitales para habar sobre el tema, unos en contra y otras en apoyo a Gustavo Petro. Como era de esperarse las declaraciones por parte de la cantante no se han hecho esperar, en donde varios no dudaron en catalogarlas como una falta de respeto, resaltando que llega a cruzar la línea.

Uno de los tweets que más ha resaltado en medio de sus constantes apariciones ha sido la comparación generada con Verónica Alcocer y Daniel, el famoso personaje de la película ‘Daniel el Travieso’ versión animada. Marbelle en primer momento, agregó con varios emojis de risa: “Hasta Daniel estuvo en la marcha y en el congreso”.

Mencionadas declaraciones aparecieron además con el retweet de un corto video en el que aparece primera dama del país en medio de la marcha que tuvo lugar el pasado 7 de junio en Bogotá en apoyo a las reformas impulsadas por Gustavo Petro. A lo largo de este, Alcocer es entrevistada por un medio de comunicación en donde reiteró: “Las reformas lo que pretenden es mejorarle la calidad de vida al ciudadano, como por ejemplo, el señor que está aquí que tiene patología de cáncer”.

Marbelle les dejó claro a sus seguidores que estará haciendo parte de la marcha del próximo 20 de junio en apoyo a la oposición. Asimismo, la cantante indicó: “Ningún gobierno por corrupto o malo que haya sido puede culpar a la prensa de sus evidentes y truculentos negocios… Colombia no olvida la historia”.

Pero, la artista tampoco dejó de lado a otra de las figuras destacadas durante el gobierno de Gustavo Petro, Margarita Rosa de Francisco, quien en las últimas horas ha reiterado su apoyo al presidente por medio de su cuenta de Tik Tok y posteriormente, en contra de algunos de medios de comunicación resaltando la libertad de prensa. Ante el hecho, Marbelle indicó: “Hermoso discurso consulado de Miami”, pues sin nombrar a la actriz los internautas tuvieron claro de quien se trataba, pues se conoció que al parecer, una de sus familiares habría llegado a un alto cargo.

