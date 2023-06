“No hay problema, ni resentimiento”: Paola Turbay lanzó campaña para recuperar invaluable objeto que marcó su matrimonio

Paola Turbay es una de las exreinas de belleza más recordadas en el país, pues no solo logró destacarse por su belleza sino también por sus diversas apariciones en la pantalla grande en producciones como ‘O todos en la cama’, ‘Las noches de Luciana’, ‘Mentiras perfectas’ entre otras.

Y es que hace pocos meses Turbay regresó a la pantalla grande por todo lo alto a través de su protagónico en ‘Ana de nadie’, siendo la telenovela que ha logrado ser todo un éxito en el canal RCN, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del medio. Tanto así, que durante el programa ‘Buen día’ hizo un llamado para que su vestido de novia fuese devuelto.

La actriz en medio de una entrevista en la cual el foco resultaba ser las adversidades que ha tenido que atravesar con su pareja terminó cambiando su foto. La exreina de belleza inició su relato indicando que su boda logró paralizar a Colombia y esta tuvo lugar el 24 de diciembre de 1994, luego de dos años de relación y el cual resultó siendo trasmitido para que ningún ciudadano se lo perdiera.

En medio de algunas risas Turbay indicó: “Recuerdo que ese día tuve mucho estrés, mucha gente y cosas, pues en ese momento estaba en la universidad y estaba trabajando en televisión, aquí en RCN”. Seguidamente, la exreina de belleza reiteró que para aquella época tenía 21 años y utilizó un vestido exclusivo de Alfredo Barraza el cual tenía según ella, cien botones.

La actriz aprovechó para resaltar que no sabe en donde se encuentra su vestido, según ella, este fue prestado por su mamá hace varios años, pero hasta el sol de hoy no ha sido devuelto: “Les prestamos el vestido y no me lo han devuelto y mi mamá no se acuerda quien fue la que se lo pidió, así que si una de ustedes utilizó mi vestido de matrimonio, me lo pueden devolver por favor, no hay resentimiento, pero quiero mi vestido de matrimonio”. Paola con varias risas propuso realizar una campaña con el fin de “encontrar el vestido perdido”, finalmente reiteró que desea tenerlo de nuevo en sus manos.

¿Quién es el esposo de Paola Turbay?

Alejandro Estrada Villegas se define como un hombre polifacético, ya que, cuenta con diversos intereses. El hombre llevó a cabo sus estudios en Diseño de Comunicaciones, en Montreux, Suiza. A lo largo de los años noventa, fue la principal figura de Studio Verde, una importante agencia de publicidad. Además, llevaba a cabo diferentes negocios digitales.

Actualmente, Estrada es uno de los vicepresidentes de Genspring, empresa encargada en la asesoría de patrimonios financieros familiares de alto valor y según la revista Forbes, una de las más valiosas del mundo. Paola y Alejandro tienen dos hijos, Sofía y Emilio Estrada, quienes han sido su mayor alegría y orgullo. Si bien no suelen relevar muchos detalles de su relación, se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.