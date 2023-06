“Me toca en la silla de la tortura”: Marbelle mostró al hombre que le “salva la vida” a diario y no es su pareja

Marbelle es una reconocida cantante de música tecno carrilera, popular y balada pop quien no solo se ha dado a conocer por su música sino también, por sus apariciones televisivas, a partir de su telenovela autobiográfica, ‘Amor sincero’ y su participación en algunos realities como ‘Factor X’, ‘La Descarga’ y ‘MasterChef Celebrity’.

Además, la artista suele ser muy activa en sus redes sociales, demostrando en varias ocasiones que está en contra del gobierno de Gustavo Petro, lo que ha producido un sinfin de críticas por sus fuertes declaraciones. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Marbelle siga más activa que nunca y comparta varios momentos de su día a día con sus fans

A través de su cuenta de Instagram Marbelle compartió un clip en donde aseguró que se encontraba con un “churrísimo”, enfatizando que se trataba del hombre que “le quita todos los dolores de la vida”, varios no dudaron en destacar la belleza con la que cuenta el hombre. Seguidamente, indicó que hace mucho tiempo no lo tenía y por ende, iba a aprovechar de principio a fin cada una sus técnicas.

Por su parte, el hombre reiteró que ya estaba de vuelta para poder trabajar con Marbelle en forma. Esto se dio mientras que Marbelle se sentaba y agregó: “Ay no, hoy me toca en la silla de la tortura, me van a consentir, oh yeah”. Asimismo, agregó que iba a compartir con todos sus seguidores lo adolorida que se encontraba su espalda, pero esto tendría lugar minutos después de la sesión de masajes que estaba por recibir.

Momentos más tarde se dejó ver con su espalda descubierta, dejando ver que cuida bastante su figura y también pasaron de largo la serie de tatuajes que tiene en su cuerpo. Pues, al parecer, este tipo de masajes serían esenciales en su rutina, teniendo en cuenta la serie de conciertos y demás proyectos con los que cuenta desde hace varios meses, ya que hace parte de ‘Planchando el despecho’.