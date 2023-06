“Qué bueno que me criticaras”: Érika Zapata ‘frenó' en seco a usuario que la tildó de “mamona” y hasta “maluca”

Erika Zapata es una de las periodistas más famosas del canal Caracol, pues ha logrado ganarse el cariño de los televidentes desde sus primeras apariciones en el medio por su peculiar manera de relatar los hechos que suceden en Medellín. Además de la sencillez y humildad con la que busca acercarse a los ciudadanos y convertirse en una voz para ellos.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en Twitter en donde comparte cada uno de los reportes que realiza a diario. Sin embargo, también está al pendiente de cada una de las reacciones que estos pueden generar y por supuesto, las críticas no se han hecho esperar y Zapata no se ha quedado callada, tanto así que resultó respondiéndole a un internauta.

Erika hace pocas horas realizó un reportaje con Maycol Pamplona, un joven quien es uno de los Community Manager de una de las disqueras más importantes del país, ya que es un hombre que nació con artrogriposis múltiple severa lo que le produce una condición de discapacidad y tan solo puede mover su cabeza: “Nunca he tenido limitaciones”, aseveró Pamplona. A lo largo del reportaje, Zapata quiso destacar la serie de actividades que ejecuta con ayuda de su boca, dejando claro que las ganancias obtenidas le han servido para sacar adelante a su familia.

Asimismo, la paisa logró darle su toque especial como es costumbre. Horas más tarde de su publicación los comentarios no se hicieron esperar, especialmente el de un usuario quien indicó: “Parce esa Erika Zapata habla muy maluco, que hij$ep&ta nota, pero que habladito el de esa pelada tan mamón”.

Sin embargo, esto no paró allí, pues Erika dejó claro que anda pendiente de las percepciones que recibe en sus plataformas digitales, dejando claro que ella no eligió como hablar. Seguidamente, la periodista indicó: “Qué bueno que me criticaras, pero la nota, si es el caso. Mi voz no es mi culpa”, reiteró la periodista.

#OjoDeLaNoche | Maycol Pamplona, un hombre en condición de discapacidad, que solo puede mover la cabeza, cumplió su sueño de ser community manager de una importante disquera. “Nunca he tenido limitaciones”.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Sms5lg5gAz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 7, 2023