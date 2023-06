Clara Chía sale vestida de ángel de los juzgados y la comparan Shakira que se fue vestida de negro, ¿el ‘claroscuro’ es real?

Recientemente, se conoció que Clara Chía y Gerard Piqué habían demandado al periodista Jordi Martín tras supuestamente hostigarlos y acosarlos. Según la prensa española, la denuncia se habría dado luego de que la pareja señalara al fotógrafo como el causante de un cuatro de ansiedad en Clara Chía al punto de que tuviera que internarse.

Entre lo que se conoció, la denuncia tenía como objetivo una orden de alejamiento en el que el paparazzi no podía acercarse a Chía a menos de 3 mil metros, no obstante, el falló del juez habría reducido la orden a mil metros. Así lo reportó el diario El Nacional.

Cabe recordar que la pareja había presentado la demanda desde el pasado 10 de mayo, alegando que el 4 de mayo, Martín los había asediado en una propiedad privada para hacerles fotos. Acusación que fue negada por el periodista, pues declaró que trabajaba desde la vía pública.

“Yo he trabajado cuando Shakira y Piqué estaban juntos. Es verdad que con Piqué es complicado trabajar porque es agresivo. A mí me ha golpeado hasta con el coche por detrás y le podría haber denunciado, pero no lo he hecho. Me parece raro que, de repente, empiece su relación con Clara Chía y denuncie por acoso”, aseguró un paparazzi citado por El Nacional.

Pero entre tanto, el 7 de junio la pareja volvió a presentarse ante los tribunales y esta vez el centro de atención fue el outfit con el que Clara Chía se había presentado. Tanto fue el auge de su vestuario que incluso lo compararon con la vez que Shakira tuvo que ir al mismo tribunal y lo hizo con un atuendo totalmente diferente al de la nueva novia de Piqué.

Clara Chía el traje angelical contra el traje de luto de Shakira

Sin embargo, aunque el tema de interés era la denuncia, los medios de comunicación y las redes sociales no dejaron pasar el momento para hablar de la forma en la que Clara Chía fue vestida a los tribunales. El look que llevaba la joven española de 24 años fue ampliamente comentado e incluso sirvió para qué la compararán con Shakira.

La catalana visitó el juzgado vestida con una sobre camisa blanca oversize que cubría un crop top con lentes oscuros, según el portal de entretenimiento Vanitatis “el mejor atuendo para las mujeres es generalmente un traje sastre con camisa o blusa y tacones bajos. Este tipo de estilo tiene asociaciones socioculturales positivas de personas trabajadoras de clase media que siguen reglas”.

Pero en medio de la controversia, el look de Chía fue comparado con el de Shakira quien en contraposición fue al los estrados vestida de negro. El diario El Nacional hizo referencia a esto y escribió que: “Al final Clara será la más elegante y Shakira la que tiene más problemas con la Justicia. Será juzgada por fraude fiscal en diciembre”.