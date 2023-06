Su irresponsabilidad no tiene límites: Influenciadora vivió angustioso incidente mientras Piqué manejaba

La reconocida influenciadora Nadia Jémez posteó recientemente un video en su cuenta de TikTok, en donde le sacó algunos trapitos al sol al exfutbolista Gerard Piqué y reveló algunos disgustosos detalles comportamentales que tiene el hombre de 36 años cuando tiene alguna cita con una mujer, videoclip que desató miles de reacciones en las redes sociales.

Como toda una novela puede ser comparada la vida sentimental del campeón del mundo en Sudáfrica 2010, la cual tuvo su capítulo estelar en el momento que Piqué decidió comenzar una relación extramatrimonial con la joven catalana Clara Chía , hecho que desató el inminente divorcio con la barranquillera Shakira y un largo proceso por la custodia de sus hijos Sasha y Milán.

Pero esta historia está a punto de cambiar su formato y llegar a la pantalla gigante, ya que, acordé a las recientes declaraciones de la creadora de contenido, Nadia Jémez, Gerard tiene unos comportamientos al volante dignos de ser parte de la serie cinematográfica ‘Rápido y Furioso’, o ‘A Todo Gas’, como se le conoce a esta trama en España.

Nadia Jémez reveló detalles inéditos sobre la manera en que Piqué conduce sus vehículos

La mujer de 23 años de edad, que cuenta con una comunidad en Instagram que supera los 300.000 seguidores en Instagram, aseguró que pese a tener una relación cercana con el ex capitán de Barcelona, no le tiene respeto, debido a que la pareja de Clara Chía no es una persona que le transmita confianza, debido a sus constantes escándalos.

Sumado a esto, la influencer no escatimó en detalles para describir la irresponsable manera en la que ‘Geri’ se desenvuelve al volante: “Una vez iba con él en el coche y le pareció bien saltarse todos los semáforos. Y entrar a ‘ciento y pico’ de velocidad en un parking. Fue la primera y última vez que me he visto con esta persona”, enfatizó la joven.

