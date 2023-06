Aída Morales reveló que su joven novio sabe como animarla cuando tiene síntomas de menopausia

Aída Morales fue tendencia y centro de noticias cuando muchos se enteraron de la relación que mantenía con un hombre mucho menor a ella, lo que no fue bien visto por muchos colombianos. Sin embargo, por medio de una entrevista, Aída Morales reveló que su pareja ha sido clave para llevar la menopausia.

Aída Morales fue parte de ‘MasterChef 2022′ y generó muchos comentarios encontrados, pues su personalidad y su actitud bajo presión no era la mejor, sobre todo con la interacción con sus mismos compañeros.

Y es que Aida Morales está pasando por muchos cambios personales y sobre todo hormonales con la menopausia, así que decidió aprovechar para hablar de su novio y el bien que le ha hecho estar a su lado.

A través del programa de ‘La Red’, Aída Morales reveló que se siente respaldada por su novio en estos nuevos cambios:

“Respira, abrázala, eso deberían hacer todos y eso te da una inyección de alegría, sobre todo cuando es alguien menor”, afirmó la actriz.

Además de eso, se refirió a quienes le envían feos mensajes por la diferencia de edad que existe entre ellos:

“Muchas personas me escriben en las fotos, por ejemplo subí una con él en un paseo, en la playa, y una señora me dijo que ‘ay qué importante es compartir con el nieto’”, afirmó Aída Morales, dejando claro que el no es ninguna ‘asalta cunas’ porque su novio no tiene 15 años, ya tiene 45 y es un hombre hecho y derecho que puede decidir qué quiere hacer, qué esta bien o mal.

Lo más importante es que demostró que está más feliz que nunca.