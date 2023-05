La penosa razón por la que Jessica Cediel se niega a participar en un reality show

Jessica Cediel finalmente rompió el silencio y le contó a sus seguidores la razón detrás de por qué no se ha presentando como una participante para un reality show, luego de que varios de sus fans le preguntaran en ocasiones anteriores sobre este detalle. Y al parecer, los motivos de estos son un poco penosos para ella.

La presentadora ha estado con presencia intermitente en las redes sociales, compartiendo con poca frecuencia algunas historias de su día a día, detalles sobre su trabajo en los medios, además de brindarle a sus seguidores palabras de superación y una que otra lección para sus detractores.

Puede leer: Jessica Cediel reveló un tip de belleza que podría hasta ser peligroso

Pero la ausencia de Jessica Cediel no solo ha sido notada por parte de sus fanáticos, sino que también ella misma lo ha reconocido en sus redes sociales, indicando que la razón de esto es porque ha estado involucrada en un nuevo proyecto audiovisual.

Y a propósito de esto, les dio algunas pistas sobre cuál podría ser el nuevo trabajo de la colombiana: “Desde la semana pasada les compartí videos desde Telemundo, y muchos y muchas curiosas de ustedes me están preguntando que qué voy a hacer esta vez y obviamente me han estado dando varias opciones”.

“Presentación no es. Yo sé que obviamente aquí les he compartido mis proyectos donde soy TV host y reportera, pero esta vez no es”, adelantó la joven.

Lea también: ¿No le funcionó?: Melissa Martínez reveló cuál sería el secreto para un matrimonio exitoso

¿Por qué Jessica Cediel no participaría en un reality show?

En la misma historia, la presentadora aprovechó para contar que su nuevo proyecto tampoco es un reality show, contando que no le gustaría participar en este tipo de programas ya que hay una penosa razón detrás de esto: su privacidad.

“Un reality no, no me le sumo a los realities. Me han invitado aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, pero el tema es con la privacidad. No sé, me parece como muy fuerte a mí, igual lo respeto”, confesó con pena Jessica Cediel.

Finalmente indicó que su nuevo trabajo consta de algo relacionado con la actuación, aunque no pudo revelar muchos detalles por el momento: “es algo actoral y es algo grande. Es un proyecto espectacular con un elenco AAA. Quisiera contarles, pero todavía no puedo”.