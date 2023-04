“No tengan miedo”: Jessica Cediel reveló tip de belleza que podría hasta ser peligroso

Jessica Cediel es una de las famosas que más cuida su cuerpo y su belleza tanto física como mental, por ende, constantemente seguidores le preguntan por algunos consejos. Sin embargo, puede que alguno que otro no sea el mejor y pueda ser hasta peligroso, según lo que se leyó de algunos usuarios en internet.

Jessica Cedile es uno de los personajes famosos que genera sentimientos encontrados en redes sociales. Por un lado, están los que la admiran por ser tan talentosa y lograr durar años y años en la televisión colombiana. Y por el otro lado, algunos no les convence la personalidad que muestra, pues algunos dicen que solamente quiere llamar la atención.

A pesar de todos los comentarios, Jessica Cediel sigue compartiendo sus tips de belleza para quienes le sirvan y uno de ellos es cómo hacer para que las pestañas crezcan, por ende, asegura que le ha servido el ejercicio de desputantarlas una vez al año.

A pesar de que Jessica Cediel asegura que tiene que hacerse con un experto, lo cierto es que usuarios llegaron a decir que era peligroso, y que dichos vellos están hechos para proteger de la suciedad y el mugre que quiera entrar al ojo, por ende, no deberían ser cortados.

Jessica Cediel comentó: “ustedes que tanto me pedían el video desde que les conté que me corto las pestañas, pues bueno, aquí lo tienen, no le tengan miedo. Despuntenlas con toda la buena energía y sí funciona, yo lo hago como una vez por año”.

Pero los comentarios no fueron del todo positivos y, de hecho, hasta la llamaron irresponsable: “ya veré a más de una “cerrando ciclos” no con la cortada del capúl sino con la cortada de pestañas”, “que ridícula, si así es su contenido los que la siguen pierden el tiempo”