Rapelo y Aleja destaparon su atracción en ‘Desafío The Box’

De nuevo Aleja y Rapelo sostuvieron una conversación sobre la cama en la que ella, en esta oportunidad, le contó que quiere un hombre como él para su vida. Y es que la motociclista resaltó las cualidades que le parecen atractivas del costeño en el ‘Desafío The Box’.

Puede leer: “Por fin”: en redes celebraron la eliminación de Sara en ‘Desafío The Box’

El acercamiento entre los participantes se ha dado desde la llegada de ella a la casa Alpha, que supuso el desplazamiento de su relación especial con Juli antes de ser enviada a la casa Beta.

“Yo aparento ser una mujer complicada, de pronto por mi vida, pero no, al contrario, soy demasiado sencilla. Esos gestos que tenías tú de siempre saludar a todos, yo decía guau, qué espectáculo de hombre. A mí me gusta un hombre más bajo perfil, pero que se luzca por su manera de ser, mas no porque quiera sobresalir”

— Aleja