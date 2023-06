“Por fin”: en redes celebraron la eliminación de Sara en ‘Desafío The Box’

Las redes celebraron la eliminación de Sara en Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

Después de muchas lágrimas, ciclos sin comida y algunas victorias, pero sobre todo derrotas Sara le ha dicho adiós a la Ciudad de Las Cajas luego de ser eliminada por Juli, Mai y Kate en el ‘Desafío The Box’.

La ahora exparticipante llevaba desde hace varios capítulos atrás mostrando sus intenciones de salir de la competencia, pero no renunciaba, sino que quería salir en el box negro, y después de tanto anhelarlo ocurrió.

Descender desde una plataforma en lo más alto de esa caja marcaría el inicio de la prueba, pero de nuevo sus nervios y temor a las alturas le trancaron el paso, además de la evidente indisposición que tenía para siquiera iniciar la prueba.

Varias fueran las palabras de aliento y frases motivadoras para vencer el miedo y medirse con las demás participantes, pero Sara omitió cada una de ellas y se quedó prácticamente inmóvil ante los ojos de todos y de Colombia.

A Sara no le gustó lo que dijo Andrea Serna Captura de YouTube

Luego de una pista que consistía en su segunda fase de regresar con cuatro esféricas metálicas para luego encestarlas en unos orificios verticales ha sido Juli la primera en salvarse. A ella siguió Mai quien lideró la prueba desde un principio y finalmente Kate que se ganó su permanencia en la competencia.

Sara y su reacción ante lo que dijo Andrea Serna

Tiempo más tarde cada una de las casas de la Ciudad de Las Cajas se reunieron para despedir a Sara de la competencia, pero no faltaron las palabras de Andrea Serna quien le cuestionó a las ganadoras sobre lo que se sentía haber ganado ante una persona que se rindió. El rostro de Sara fue de absoluta seriedad mientras las demás dilucidaban al respecto.

“Tu historia en este desafío ha terminado Sara” — Andrea Serna

Luego de la publicación en la que se oficializó la salida de Sara del ‘Desafío The Box’ la reacción de la comunidad digital seguidora del programa no se hizo esperar y celebración su eliminación.

“Hasta que por fin salió ese bulto, ahora si están quedando los mejores 👏”, “Ocupó un lugar q otra quería ocupar y q se lo negaron por dejar a Sara todos deben de saber a q van a un desafío, no a modelar es a competir”, “Que favor les hizo a los televidentes. Perdón, pero ella no merecía estar ahí” y “Existen malos competidores y Sara, no entiendo como llego al desafío”, destacan entre los comentarios.