Byron le reclamó a Daniela su cercanía con otro hombre del Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

En la casa Alpha están más que felices con el retorno de Byron, quien al inició del ‘Desafío The Box’ era miembro de ese equipo antes de la reorganización luego de la prueba de capitanes, por la que terminó en Beta.

Puede leer: “Por fin”: en redes celebraron la eliminación de Sara en ‘Desafío The Box’

Byron le dijo adiós a la Ciudad de Las Cajas, luego de enfrentarse a Iván, Mateus y Escudero en el box negro, pero tras la lesión de Bogdan y la imposibilidad de Mateus de regresar luego de su eliminación es Byron quien ha dicho presente.

En su segunda noche en la casa Alpha volvió a tener esa cercanía característica que tenía con Daniela, pero aprovechando que ambos estaban juntos ha sido Rapelo quien ha acusado a Daniela ante Byron de haber atendido con todas las comodidades a Mackarthur, lo que desencadenó en el reclamo del participante.

“Oye ven acá, ¿Con quién es que tú estabas haciendo risitas y cosas así que te vi haciendo? Hazme el favor dime. No la tapes, ella lo sabe. Le gusta no sé quién, me sonrió con fulanito. Papi lo cambió por Mackarthur, y eso era Mackarthur, Mackarthur apenas que te fuiste y le decía Maca. Apenas usted se fue de aquí lo aborreció. Llegó Mackarthur y te cambió”, dijo Rapelo

Como era de esperarse Byron le reprochó en broma el hecho que Daniela le haya asegurado que le dio muy duro su ausencia en el equipo y por supuesto vino acompañado de un reproche, pues Rapelo aseguró que Daniela le llevaba a Mackarthur la comida hasta la cama. Byron le reclamó que supuestamente nunca le cocinó, pero ella supo defenderse.

“Usted no puede decir nunca que yo no le hice comida, porque mientras usted le mandaba picadas a otras”, dijo Daniela recordando que Byron subastó una comida para que Valeria, cuando estaba en la casa Beta, pudiera comer.