De soldado a comediante: Piter Albeiro reveló los secretos que lo llevaron al éxito en la comedia

El comediante Omar Alejandro Leiva Salazar, mejor conocido como ‘Peter Alveiro’, reveló recientemente algunos de los secretos que lo llevaron a convertirse en uno de los referentes del humor en Colombia y le respondió a quienes dudan sobre su preparación profesional, por medio de sus historias de Instagram.

Son más de diez años de carrera los que tiene el humorista sobre el hombro, luego de que años atrás, participara de manera repentina como humorista en ‘Sábados Felices’, del Caracol Televisión, programa al que había ido como invitado junto a su batallón en el momento que se encontraba prestando el servicio militar.

De a poco, el comediante se ganó distintos premios en el reconocido show colombiano, adquiriendo habilidades que lo llevaron a establecer un Récord Guinness en el año 2006, como el hombre que logró contar chistes sin parar por más de 101 horas.

¿Qué hay que estudiar para ser comediante?

Recientemente, Piter Albeiro realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram -con una comunidad de 1,7 millones de seguidores-, en donde respondió a distintos interrogantes, dentro de los que destacó uno en el que le preguntaban sobre su preparación profesional para convertirse en comediante.

“Más que estudiar para ser comediante, uno se prepara para ser comediante. Rodearse de gente maravillosa, compañeros. Alguna vez hice un taller con Gonzalo Valderrama, que es un genio, para que me explicara algunas cosas de la técnica del Stand Up Comedy que yo no entendía”, reveló el comediante.

Adicionalmente, el también empresario, sugirió a quienes quieran dedicarse al humor que enfaticen sus esfuerzos en la imitación; invitándolos además a consumir contenido relacionado con el ‘humor blanco’ para mejorar sus habilidades. Aunque el mismo confesó que en esta profesión se “requiere un poquito de suerte”.

