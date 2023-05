“Lo he hecho”: Claudia Bahamón sería capaz de fumar marihuana con su propio hijo, según reveló en entrevista

Claudia Bahamón además de ser reconocida por ser una excelente presentadora de Colombia, es querida y admirada por la bonita familia que demuestra tener en redes sociales. A pesar de que no hablar muchos sobre las dinámicas familiares, sorprendió a todos cuando reveló lo que sería capaz de hacer por tener la confianza de sus hijos.

Claudia Bahamón tuvo su primer hijo en el 2008, a quien llamó Samuel, quien la convirtió por primera vez en mamá y la luz de sus ojos. Su segundo hijo, Luca, nació en el 2011, quienes ya tienen 15 y 12 años, por ende ya están entrando en la época de adolescencia.

Claudia Bahamón reveló en entrevista que sería capaz de fumar marihuana con su propio hijo

En medio de una entrevista de Claudia Bahamón con Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, la presentadora reveló que tiene mucha confianza con sus hijos y que pretende seguirla teniendo, así que estaría dispuesta hasta de fumar con ellos:

“Me ha ido bien hasta el momento, porque no soy una mamá autoritaria, me gusta ser permisiva y darles la razón, entonces mi hijo mayor me cuenta todo, él es el que está en plena adolescencia y él me cuenta todo. Desde los nueve años empecé a hablarle de sexo de frente y nunca ha sido incómodo porque él me ha permitido hablarlo de esa manera. Siempre le he dicho, ‘el día que tú quieras tomar trago, que quieras fumar algo, por favor, hazlo primero en casa con todos nosotros”, afirmó la Claudia Bahamón.

En ese momento Eva Rey le afirmó que le tocaría fumarse un ‘porro’ con él en casa y que si estaba preparada para ese momento, a lo que Claudia Bahamón aseguró que:

“Probablemente, me tocará, ya he fumado, no soy una fumadora que se la pase en esas, pero sí, claro que lo he hecho”