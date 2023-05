“Esto no va para ningún lado”: Claudia Bahamón reveló en qué momento pensó separse de Simón Brand

Claudia Bahamón es considerada una de las mejores presentadoras de Colombia, incluso ganándole a Andrea Serna en los premios India Catalina. Desde que apareció en pantalla se volvió una mujer muy cotizada, pero en los años 2000 un director la cautivó y le robó el corazón. Sin embargo, este matrimonio no ha sido nada perfecto, pues ahora la presentadora reveló que estuvieron a punto de separarse.

Se conocieron para la grabación de un video musical para Chayanne, pues ella era la modelo que aparecía al lado del cantante y él era el director del video. Fue amor a primera vista, pues Simón quedó impactado con su belleza y ella por su personalidad divertida.

Rápidamente, llegaron al altar y han logrado posicionarse como una de las parejas más estables de la farándula nacional. Sin embargo, por medio de una entrevista, Claudia reveló que estuvieron a punto de separarse hace poco.

Claudia Bahamón estuvo a punto de separarse de Simón Brand

En una conversación con Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, reveló cuál fue el año más difícil para su matrimonio:

“Creo que el momento más difícil que yo he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos, porque Simón y yo desde que nos casamos, la dinámica ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’. Nos pasó en pandemia y fue muy complicado”, afirmó Claudia.

Ante esto, Eva preguntó si podrían sobrevivir a otra pandemia y Claudia sorprendió con su contundente respuesta:

“Creo que no, puede que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia, como: ‘ah, nos tocó’”. Sin duda, ella sí pensó en la separación “yo creo que sí, no fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va para ningún lado’”.