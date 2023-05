“Una señorita si se puede llamar”: Víctor Cabrera salió a defenderse tras ser acusado de robo durante famoso programa

Víctor Hugo Cabrera es uno de los actores más conocidos de la pantalla colombiana, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en diversas producciones en las que logró ganarse en cariño de los televidentes y en las que se destacan ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Romeo y Buseta’ y ‘El Gran Bingo’.

Desde el pasado fin de semana el colombiano ha estado envuelto en una polémica debido a que durante la trasmisión del programa de entretenimiento ‘La Red’ Lorena Rovira, denunció que el actor le había robado varias de sus pertenencias mientras que estaba una discoteca.

Le puede gustar: ¿Tan solo 8 millones? Jim Velázquez le dio ‘sorpresita’ a Alina Lozano, pero su reacción fue inesperada

De acuerdo con sus declaraciones ambos se habrían conocido por una amiga que tenían en común, estando en la misma discoteca y posteriormente, un concierto donde habría tenido lugar esta situación. Asimismo, la presunta víctima resaltó que buscó hablar con el actor con el fin de que devolviera las pertenencias, pero esto no sucedió así que entabló una denuncia ante la Fiscalía.

Cabe resaltar que el programa reiteró que Víctor decidió no pronunciarse. Días después a través de su cuenta de Instagram el actor se refirió al tema dejando claro su posición: “No me había pronunciado ante una acusación que se me está haciendo porque quería saber si era cierto”. Seguidamente, el actor indicó que visitó la Fiscalía de Restrepo, en los Llanos Orientales para enterarse de que se trataba.

También puede leer: “Inmediatamente, llamamos al banco”: Paola Turbay resultó estafada y está a la espera de interponer la denuncia

Posteriormente, Cabrero aseguró que su mamá desde muy pequeño le enseñó los valores más importantes como lo son no robar, no matar, respetar a padre y madre, entre otros. Motivos por los cuales resaltó que es un “tipo de decente”, pues desde muy corta edad trabaja y por ende, no tiene ninguna necesidad de robar: “Esta señorita si se puede llamar así está haciendo unas acusaciones a través de unos medios de comunicación, me parecen irresponsables al publicar cosas sin saber realmente lo que sucedió”, enfatizó el actor.

Finalmente, Víctor Huga resaltó que solo le queda seguir recopilando las pruebas y de paso aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han dado.