“Ya aburre”: en redes no perdonaron a Sara por llorar en ‘Desafío The Box’

Diez ciclos pasando hambre en el ‘Desafío The Box’ han sido el detonante para que Sara, la participante de la casa Beta, manifieste su descontento ante la situación que vive en la Ciudad de las Cajas.

En el más reciente capitulo, en el que se vivieron dos pruebas, la participante quedó casi que paralizada de la tristeza al intentar en reiteradas oportunidades sobrepasar la empinada pared del box azul que la llevaría a seguir su pista de regreso.

Las indicaciones por parte de sus compañeros no parecían ser suficientes por lo que a Sara le costó atravesar en medio de lágrimas. Hasta que finalmente lo logró haciéndole perder a Beta una ventaja, que los dejó sin comida de nuevo en el ciclo.

“Estoy mamada de aguantar hambre. Cuando vi que no podía, dije otra vez aguantando. Yo sabía que les había quitado tiempo, que ya los otros equipos iban a avanzar” — Sara

Sus compañeros reprocharon entre ellos que en efecto la nueva perdida se debió a Sara. Y más tarde llegó la otra prueba que fue en el box arcoíris en la que de nuevo quedó atrapa en uno de los obstáculos antes de llegar a la meta por lo que tuvo que repetir.

Alpha fue el equipo ganador de la prueba y siguiendo el lineamiento anterior de Gamma en enviar el chaleco a Beta, sentenciaron a Sara quien desde capítulos atrás esperaba que tal cosa sucediera, pues parece que su decisión de salir del ‘Desafío The Box’ es irreversible.

En medio de lagrimas le confesó a Ricky su frustración por el desempeño de ese equipo hasta los momentos y aseveró en pleno llanto que se siente deprimida y padeciendo de mucha ansiedad.

Tras la publicación de los clips del capitulo en los que Sara llora las reacciones de la comunidad digital seguidora del programa reaccionaron ante esto y piden que su salida de la Ciudad de La Cajas sea pronto.

“A mi Sara me cae bien. Y me da dolor verla así, cuántas veces no me he sentido yo así. Tanto que hablan de ella y ella cansada, chupando hambre, frustrada, golpeada sigue adelante sin echarle 💩 a nadie. Ojalá no se vaya aún”, “Que fastidio Sara que lloradera mija uy no”, “Ya aburre” y “Sara la llevaron fue a llorar ni que eso sea una novela mami 😂😂😂😂😂 por Dios”.