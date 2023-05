Nuevo romance surgió en ‘Desafío The Box’

Llegar a vivir una experiencia como el ‘Desafío The Box’ y enamorarse de alguno de los compañeros o contrincantes no es nada imposible en la Ciudad de Las Cajas, solo que cuando hay una relación de por medio, esto puede inhibir a muchas cosas.

A principio de competencia Gema aseguró en su estancia en Beta en medio de lagrimas que ya no sentía a su pareja y ahora ha sido el turno para Valeria, quien le reveló a algunos de sus compañeros de la casa Alpha un sueño revelador que tuvo.

“Anoche soñé que mi novio salía con una vieja que yo sé quién es, y el sueño fue súper explícito o sea todo lo que pasaba, entonces yo me levanté como rayada porque normalmente cuando sueño algo pasa. Y lo que me pone a pensar es que yo tengo novio, tenemos muy poquito tiempo, pero yo también, digamos, me cohíbo acá, doy mi 100 por ser fiel y leal a él. Y el estar aquí y tener ese tipo de visión, porque yo sé que en mi caso es muy real, me da mucha intriga y saber a qué jugamos porque uno acá se cohíbe de cosas y este programa es una vez en tu vida”

— Valeria