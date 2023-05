Así fue la caída de Kaboom que lo pudo matar en Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

Un capítulo del ‘Desafío The Box’ sin cortes comerciales y con doble prueba fue presentado la noche de este 29 de mayo conmocionando a muchos debido a los hechos presentados en las pistas.

Y es que a medida que avanzan los ciclos las pruebas tienden a tener mayores obstáculos lo que dificulta el buen desempeño de los participantes, tal como ocurrió en el box arcoíris con dos miembros de Beta y uno de Gamma.

Kate y Sara presentaron dificultad para poder atravesar los colgantes, pero ha sido el paso del boxeador Kaboom el que le ha dado un revés a la historia actual de ese box. Y es que en su primera jornada no pudo completar la pista de regreso, por lo que tuvo que darles paso a los demás miembros de Gamma para iniciar su trayecto.

Tiempo más tarde, cuando ya Gamma había completado la precisión en uno de los extremos el boxeador se unió de nuevo a la pista, y de nuevo un error le costó la prueba y por poco hasta la vida.

Al atravesar los colgantes el participante dio un paso en falso sobre la plataforma lo que lo llevó a caer de cabeza contra el granito lo que lo dejó desorientado, mareado y con pocas fuerzas para levantarse, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia por el equipo de paramédicos de la Ciudad de Las Cajas.

Tras la emisión del dramático capitulo los seguidores del ‘Desafío The Box’ no dejaron de manifestar su preocupación y sugirieron poner en el suelo protección para este tipo de situaciones que han pasado en reiteradas oportunidades. Mientras que algunos recriminaron no haber detenido la prueba como sucedió con Bogdan en el box azul tras su estrepitosa caída desde la plataforma al suelo.

“No entiendo cómo no pararon la prueba. Si hubiese sido Alpha paran todo, pero cómo es gamma no hacen nada eso fue injusto por que fuese ganado Gamma ojalá Kaboom gane ese desafío”, “Fueron dos caídas muy fuertes, ese box arcoíris se está convirtiendo en la pesadilla de muchos participantes 🤯”, “Deberían poner alguna protección en ese box, antes que algún participante se desgracie la vida 🤦🏻‍♀️”.