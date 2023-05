Juan Del Mar, ganador de ‘La Isla de los Famosos’, confesó en qué se gastara el millonario premio de 500 millones

El actor y empresario Juan Del Mar se coronó como el campeón de ‘Survivor, La Isla de los Famosos’, esto después de que el grupo de jueces, el cual estaba integrado por Leo Cocinero, Lina Real, Tania Valencia, Federico Rivera, Catalina Londoño, Eléider Álvarez y Juan Palau; dieran su veredicto. Gracias a esto, el empresario se llevó a casa la modesta suma de 500 millones de pesos.

Cabe recordar que Del Mar no había vuelto al concurso desde hace 15 años “Estoy absolutamente feliz al ver cómo este resultado se materializa después de tanto esfuerzo”, afirmó. De la misma manera, luego de haber recibido el botín ganador, el empresario contó en medio de una entrevista con RCN la forma en la que tendría pensado disfrutar de su premio.

Durante la entrevista, el actor contó que “Como pueden ver y saber, no soy un padre joven, así que quiero destinar parte de este dinero para garantizar la educación de mis dos hijas. Quiero que crezcan con la tranquilidad de saber que tendrán acceso a una universidad donde podrán adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida”.

De igual manera, también se refirió a la intención que tiene de ayudar a las Islas del Rosario, lugar donde el empresario creció, y donde quiere brindar una mejor vejez para algunos de sus pobladores, “Es un lugar donde crecí. Allí, las personas a menudo son ignoradas y sería hermoso que pudieran disfrutar de una vida digna en su vejez”, explicó.

Por último, el actor también se refirió a la importancia de ser amables con los demás, pues sin lugar a dudas este fue el factor que le ayudó a ganarse el reality, ya que a pesar de que otros participantes tuvieron un mejor juego. Él dice que hay otras cualidades que ayudan a llegar a la final, no solo la fuerza y el estado físico.

“La verdad es que no me lo esperaba, ya que ‘El Mago’ había realizado un juego excepcional. Sin embargo, era importante llegar al final de una manera hermosa, con amor, porque el amor protege, es poderoso, y son cosas que la gente no sabe... el amor se manifiesta a través de la amabilidad, el respeto, una sonrisa, un abrazo... y lo que hice fue transmitir amor a través de la comida”, concluyó el empresario.