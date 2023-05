“Gracias por quererme, reprenderme y por mantenerme con los pies en la tierra”: Vicky Dávila envía emotivo mensaje en su cumpleaños

No es un secreto que durante décadas la industria del periodismo en el país ha contado con la participación de grandes exponentes que despiertan amores y odios entre los colombianos. Precisamente, una de las personas que mayor interacción digital genera es la conocida periodista Vicky Dávila que durante años ha cultivado una postura bastante clara sobre su visión de país y la forma en la que aborda las noticias.

Precisamente, este martes 30 de mayo la periodista está de cumpleaños y decidió compartir con sus seguidores un emotivo mensaje de agradecimiento por el apoyo que ha recibido durante su trayectoria profesional posicionando en redes sociales el #FelizCumpleVicky.

“Qué belleza.. los quiero con todo mi corazón gracias por siempre estar conmigo, gracias por llevarme de su mano, por quererme, reprenderme y por mantenerme con los pies en la tierra. Este día nunca lo olvidaré, qué regalazo!!!!!! Los quieroooooo y que Dios…”, escribió la periodista.

“Funcionaria impresentable”: Vicky Dávila se agarró con el Gobierno por defender exniñera del hijo de Laura Sarabia

Cabe destacar que como es costumbre, Dávila suele ser protagonista de varios encontrones a través de las plataformas digitales y precisamente el más reciente tiene como foco el reciente escándalo que envuelve al Gobierno de Petro por una denuncia sobre la pérdida de más de 100 millones y las extremas medidas que incluyeron hasta a un polígrafo para dar con el responsable.

La pelea se desató cuando la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, señaló a la directora de Revista Semana por supuestamente atacar al Gobierno con “amarillismo”. “Para vender y ganar likes, atacar al gobierno con amarillismo e información tendenciosa, es lo que más rentabilidad les da”, manifestó Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social.

Vicky Dávila, por su parte, al leer el trino que le dedicó esta funcionaria pública, enfureció y le cantó ‘la tabla’. “Usted definitivamente es una funcionaria impresentable. ¿Esta víctima si no le gusta? Esta víctima no merece ser escuchada, esta víctima no merece que investiguen. Usted es muy incoherente y sus apreciaciones son muy peligrosas para esa mujer humilde y la prensa”, señaló la periodista a través de Twitter.

